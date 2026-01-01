Безплатен университет и стипендия за родни ученици! МОН посочи условията
Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
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Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
Проф. Георги Вълчев проведе среща с началниците на Регионалните управления на образованието от цялата страна
Ваканциите ще са през пролетта
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Министърът на образованието се произнесе
Искаме да разширим знанията им как да се реагира в кризисни ситуации, каза министърът на просветата
Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване текс...
От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
По думите на министър Георги Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите
Търсят начин за подобряване на дисциплината в школата
Предстои трето класиране, но експерти предупреждават – отказът от вече прието място крие сериозен риск
Голяма промяна ще настъпи в средното образование, ако се приемат новите идеи на МОН. Националното външно оценяване по български език и литература в 10...
Дългата Великденска почивка засега отпада. Решават родителите
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Обмислят се нови решения за изпитите след 4. и 10. клас
МОН предлага нови правила за определяне на таксите
Нови правила ограничават увеличението до 20% и дават повече свобода на университетите да определят цените
Проф. Георги Вълчев говори и за изкуствения интелект
Новите програми обхващат хиляди деца
Проверката става с входящ номер и идентификационен код