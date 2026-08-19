Лют спор в училищата. Една оценка скара учители и родители

В българското образование отново се надига стар, но неизговорен докрай въпрос: трябва ли учениците да получават оценка за дисциплина. Идеята, подхвърлена от просветния министър проф. Георги Вълчев, мигновено раздели две големи общности – учителите, които настояват за промяната, и родителите, които виждат в нея опасен завой към наказателна педагогика.

Дебатът е остър, емоционален и показва нещо по-дълбоко: сблъсък между две философии за възпитанието.

Учителите: Искаме да отличим добрите, не да наказваме лошите

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ представи пакет от предложения, в който оценката за дисциплина е само един от елементите.

Председателят д-р Юлиян Петров говори за нея като за инструмент, който да върне реда в класната стая и да даде видимост на онези ученици и родители, които изпълняват своята част от възпитателната работа.

Според него образованието е загубило своята строгост и се е превърнало в „социално, либерално образование“, което често толерира нарушенията. Петров настоява, че идеята не е да се създава страх, а да се възстанови йерархията: учителят да има авторитет, правилникът да се спазва, а родителят да бъде партньор, а не арбитър.

Той посочва и тревожна статистика – до 5000 писма месечно от родители към МОН, често със спорове, обвинения и оплаквания. „Как се работи така?“, пита Петров.

За него проблемът е ясен: малка група ученици и родители диктуват поведението в училище, а учителят остава без инструменти да реагира.

"Няма нищо по-хубаво от образование, което прилича на образование. В момента то прилича на социално, на либерално образование, но не точно на истинско. Много от предложенията са стари, защото са на база на стари дефицити в системата, които можем да преодолеем", заяви Петров. И допълни: "Оценката за дисциплина е, че всъщност, ние, учителите, искаме да отбележим и да покажем добрите ученици, да наградим добрите родители, които са се справили много добре с възпитателната си функция. А на другите да им помогнем по подобаващ начин. Нека не говорим, че искаме да въведем рестрикции и наказания, да има стрес у родителите и у учениците. Животът е пълен със стрес, но след този стрес има нещо много хубаво - резултатът. Успехът идва след този стрес, а не пада от небето. Нека да помислим за възпитанието, което е много важно, а е дефицит на днешния ден."

Родителите: Оценката за дисциплина е оценка чрез страх

Асоциация „Родители“ категорично се противопоставя на идеята.

Според Ева Борисова проблемът не е в липсата на дисциплина, а в липсата на обратна връзка.

Оценките, казва тя, измерват резултати, но не помагат на децата да разберат как да се развиват.

За родителите въвеждането на дисциплинарна оценка е сигнал, че системата се отказва да мотивира чрез смисъл и започва да мотивира чрез страх.

А това, според тях, е опасно – защото страхът и амбицията са комбинация, която в историята е водила до жестокости, а не до развитие.

Борисова предупреждава: ако училището се превърне в затвор, децата няма да станат по-дисциплинирани, а по-уплашени.

„Да, можем да не вадим бебето от креватчето – това е най-безопасно. Но не е живот“, казва тя.

Две гледни точки, един общ страх: бъдещето на децата

Спорът не е просто за една оценка.

Той е за това какво училище искаме да имаме: такова, което възпитава чрез правила и респект

или– такова, което изгражда мотивация чрез диалог и участие.

Учителите виждат в оценката за дисциплина начин да върнат реда и да защитят професията си.

Родителите виждат в нея риск от наказателна култура, която ще затвори децата в страх, вместо да ги подготви за света.

Какво всъщност липсва в системата

И двете страни говорят за едно и също, макар и по различен начин: липсва работещ механизъм за възпитание.

Учителите искат правила, които да се спазват. Родителите искат демократични инструменти – обществен съвет, настоятелство, участие.

И двете страни искат училище, което да бъде спасителен пояс за децата, особено за онези, които идват от трудни семейни ситуации.