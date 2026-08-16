Голяма промяна в училище. Нови оценки

Голяма промяна в училищата настъпва с изпълнението на правителствената програма за управление, която министрите одобриха и оповестиха в сряда. Тя е свързана с начина на преподаване и с модела на оценяване на децата.

Една от най-амбициозните цели е системата постепенно да се отдалечи от механичното заучаване на информация и да постави акцент върху уменията, критичното мислене, практическото приложение на знанията и дигиталната грамотност. Огромна държавна подкрепа за младите учели, предвижда още програмата.

Промяна на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и на всички учебни програми с цел ориентиране на обучението към придобиване на ключови компетентности, по-голяма рамковост и междупредметна интеграция, предвижда кабинетът "Радев". В резултат на това ще се създадат условия за придобиване на основни умения и за практическо прилагане на наученото, а наред с това за възпитание в ценности и добродетели и за здравословен начин на живот. Срокът за изпълнение на мярката е декември 2029 г.

Обновяване на учебното съдържание

Цялостно обновяване на учебното съдържание, в т.ч. чрез оптимизиране на учебните програми за профилирана подготовка, обещава да направи МОН до декември 2029 г.

Нов модел на оценяване предвижда още ведомството на Георги Вълчев. Адаптиране на оценяването към измерване на придобитите основни умения и ключови компетентности, в т.ч. чрез акцент върху формиращото оценяване и чрез разработването и прилагането на дескриптори за нивата на постижения с цел синхронизиране на вътрешното и външното оценяване и фокус върху измерване на житейски значими умения, е голямата цел до януари 2030 г.

Ще бъде направен преглед и актуализация за въвеждане на учебни предмети и модули в областта на общообразователната подготовка с цел засилване на междупредметната интеграция.

„Добродетели и религии“ влиза задължително

Една от най-чувствителните промени е свързана с възпитанието. В програмата е записано засилване на възпитателната роля на училището и включване на учебния предмет „Добродетели и религии“ като част от задължителните учебни часове.

Посоченият срок е юни 2027 г., като е записано, че мярката е за учебната 2028/2029 година.

Паралелно с това се предвижда по-силен акцент върху българския език и литературата, историята и гражданското образование, както и върху математиката и природните науки.

Голямата промяна

Голямата промяна, описана в програмата, е опитът училището да се премести от модела „научи и повтори“ към модел, в който ученикът трябва да може да използва наученото.

Предвижда се цялостно обновяване на учебното съдържание, промяна на учебните програми, нов подход към оценяването и повече междупредметна интеграция. Сред целите са по-добри резултати на PISA, повече проектни дейности и развитие на критичното мислене, STEM и дигитално-медийната грамотност.