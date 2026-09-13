Голяма промяна в училище. Нови оценки
МОН прави изцяло нови учебни пограми
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МОН прави изцяло нови учебни пограми
Много често родителите не са добронамерени с учителите на техните деца и затова се стига с подобни инциденти с битата преподавателка в Разград. Това з...
Следващата учебна година може да започне без нови учебници за първи и пети клас, опасяват се издатели. От 2016-2017 учебна година тези два випуска тря...
София. Проектите за нови учебници ще бъдат одобрявани едва след като бъдат оценени от учителите. Това става ясно от проект за промени в наредбата, с к...