Проф. Георги Вълчев: Променяме модела на средното образование
От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
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От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
МОН прави изцяло нови учебни пограми
Синдикат "Образование“ искат премахване на Националното външно оценяване за 4. и 10. клас
Започва голям обществен дебат
Заседанието бе открито от министър Цоков
Добавиха православието и славянския свят в учебните програми Децата вече учат за ислямизация по история в шести клас Учителите трябва да съобщават п...
София. Средното образование да завършва в 10 клас, а до 12-ти да учат само желаещите да кандидатстват в университет. Това предложение на Министерствот...