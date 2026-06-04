Пълна промяна в училище! Предлагат голяма реформа

В деня, когато четвъртокласниците се явяват днес на матура по математика, синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа" отново повдигна въпроса доколко ефективни са тези изпити на малките ученици. Синдикалистите искат премахване на Националното външно оценяване след 4. и 10. клас. Тази позиция е изразена в становище, изпратено до медиите. Синдикатът на практика предлага голяма реформа в средното образование.

Ето пълния текст на становището на Синдикат "Образование":

Синдикат "Образование“ категорично защитава позицията, че Националното външно оценяване (НВО) след IV и X клас не изпълнява съществена образователна функция и следва да бъде премахнато!

Още през 2013 г. Синдикат "Образование“ поставя въпроса за необходимостта от отпадане на НВО след IV клас, а през следващите години многократно потвърждава тази позиция в свои становища и анализи. През 2024 г. синдикатът последно предлага отпадане както на НВО след IV клас, така и на НВО след X клас, а през 2025 и 2026 г. тази позиция е потвърдена и подкрепена от проведени национални проучвания сред учители, родители и директори.

Основният аргумент за отпадане на НВО след IV и X клас е липсата на реални последици от резултатите.

Резултатите от НВО след IV клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците.

Същото важи и за НВО след X клас, което не е свързано с достъп до следваща образователна степен и не влияе върху дипломирането.

На практика тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване на качеството на образованието. Учениците, учителите и родителите понасят последствията от подготовката и организацията, без да получават реална образователна полза.

Особено тревожен е ефектът върху учениците в IV клас.

Деца на 10 и 11 години са подложени на изпитен режим, който създава сериозно напрежение както за тях, така и за техните семейства. Вместо началният етап да развива увереност, мотивация за учене и положително отношение към училището, той се превръща в период на тревожност и страх от неуспех.

Синдикат "Образование“ счита, че държавата трябва да намалява, а не да увеличава източниците на стрес в начална училищна възраст.

Един от най-негативните ефекти от НВО е стимулирането на частните уроци.

Все повече семейства инвестират средства в допълнителна подготовка още в началния етап на образованието. Това задълбочава социалните различия между учениците и поставя в по-неблагоприятно положение децата от семейства с ограничени финансови възможности.

Така НВО косвено създава усещане, че редовното училищно обучение не е достатъчно за успешно представяне, което подкопава доверието в българското училище.

Организацията на НВО в IV и X клас ангажира огромен човешки и финансов ресурс.

В подготовката участват учители, директори, експерти от регионалните управления на образованието и Министерството на образованието и науката. В много училища учебният процес се нарушава заради организацията на изпитите, проверката на работите и административната обработка на резултатите.

Ресурсът, който ежегодно се изразходва за тези оценявания, би могъл да бъде насочен към дейности с пряк ефект върху качеството на обучението, подкрепата на учениците и квалификацията на педагогическите специалисти.

Синдикат "Образование“ не оспорва необходимостта държавата да разполага с инструменти за измерване на образователните резултати.

Според нас обаче това може да се осъществява чрез представителни изследвания, мониторингови механизми и национални анализи, които не натоварват ежегодно всички ученици в страната.

Настоящият модел на НВО в IV и X клас не предоставя достатъчно добавена стойност, която да оправдае неговата цена за системата и обществото.

Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“ предлага:

1. Отпадане на Националното външно оценяване след IV клас;

2. Отпадане на Националното външно оценяване след X клас;

3. Запазване на националните оценявания, които имат реална селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на учениците;

4. Повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални дефицити;

5. Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за всички деца, които засега са фиктивни;

6. Връщане на оценките в началния етап;

7. МОН и социалните партньори да разработят стратегия за борба с неграмотността;

8. Поставяне на функционалната грамотност като основен аргумент за намаляване на обема на учебното съдържание;

9. Пренасочване на ресурса от НВО към ранна диагностика, подкрепа и компенсиране на образователните дефицити.

Синдикат "Образование“ счита, че българското училище има нужда от по-малко формални изпити и повече реални политики за подобряване на образователните резултати, вътрешния мир на учениците и авторитета на учителската професия.

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