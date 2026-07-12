Голям проблем в образованието! Променят учебните програми

Голям проблем в средното образование разкриха резултатите по математика от националното външно оценяване след седми клас. Това стана ясно от думите на просветния министър проф. Георги Вълчев в предаването "Защо?" на бТВ.

"Резултатите по математика от националното външно оценяване след седми клас са следствие от натрупани с години проблеми в образователната система", заяви проф. Георги Вълчев. „Защото това е резултат от една дълга поредица от проблеми“, коментира той.

По думите му основният проблем е, че учениците започват да срещат трудности още при усвояването на материала. „Децата срещат трудности, пропускайки материала, демотивират се и изостават фатално в горните степени“, каза Вълчев.

Според него един от най-сериозните проблеми е недостигът на преподаватели по природни науки. „Това показва, че ние в следващите години трябва да решим тежкия дефицит с преподавателите по природните дисциплини“, посочи министърът.

Решението според него е да бъдат привлечени повече млади хора към учителската професия. „Младите хора ще ги увличат. Това е единственият начин да вдигнем резултатите“, каза Вълчев.

Той подчерта, че трябва да бъдат преразгледани и учебните програми, и учебниците.

„Трябва да погледнем и програмите, и учебниците, и съдържанието, по което се правят тези учебници“, заяви министърът.

Промените в учебните програми изискват време

Проф. Вълчев заяви, че не може да се очаква цялостна промяна още от началото на новата учебна година.

„Към този етап няма как да очакваме такива бързи действия, защото това са бавни процеси, планомерни процеси“, обясни той.

По думите му вече е започнала работа по промяна на учебните програми. „Това е процес на съкращаване, без да се губят важните неща — съкращаване на излишния обем информация“, каза министърът.

Той допълни, че всяка промяна трябва да бъде внимателно подготвена. „Всяка една подобна промяна изисква тотално преработване на цялата система, апробация на учебниците, да се тестват, да се проверят и ако трябва да се направят корекции“, посочи Вълчев.

Според него образователната система е изправена пред труден баланс. „От една страна трябва да предприемем мерки, така че да решим кризите в българското образование, а от друга страна не трябва да бързаме“, каза той.

Резултатите по математика и ролята на PISA

Според проф. Георги Вълчев слабите резултати по математика не са изолиран проблем, а са следствие от натрупвани с години трудности в образователната система. „Това е резултат от една дълга поредица от проблеми“, заяви министърът.

По думите му проблемът започва още когато учениците започнат да срещат затруднения с учебния материал. „Децата срещат трудности, пропускайки материала, демотивират се и изостават фатално в горните степени“, каза Вълчев.

Министърът посочи, че резултатите показват необходимост от сериозна работа не само по математиката, но и по цялостното съдържание в образованието.

„Говорим не само за математиката, нали? Говорим за учебните програми като цяло“, подчерта той.

Вълчев заяви, че Министерството на образованието работи активно с международни изследвания и институции, включително с PISA, за да бъдат намерени решения за подобряване на резултатите.

„Работим активно с PISA, работим активно с много международни институции, така че да извлечем най-добрия опит“, каза министърът, като допълни, че при промените в учебните програми ще бъде търсен по-различен подход и към експертните екипи, които ги оценяват.

„Не би трябвало едни и същи хора да одобряват и старите, и новите програми“, посочи Вълчев. Според него целта е да се намали излишният обем информация, без да се губят основните знания.

„Това е съкращаване на излишния обем информация, която трябва да се приема“, обясни той.

Промените в изпитите и реакциите на родителите

Темата за възможните промени в националното външно оценяване след седми клас предизвика силни реакции сред родители и учители. Проф. Вълчев заяви, че именно тези реакции са причина да се подхожда внимателно към всяка промяна.

„Заварихме тази кампания, подготвена от служебното правителство, когато служебен министър беше професор Игнатов, и те са свършили изключително много работа“, каза той.

По думите му след подготовката на промените са последвали протести и множество сигнали.

„Имаше много протести, много жалби. Срещнах се с много родители, с много преподаватели, специално по математика“, посочи министърът, като уточни, че проблемът не е самата реакция на родителите, а напрежението, което това създава за учениците.

„Не толкова бунтът на самите родители, колкото тревожността, която се отразява върху децата“, каза Вълчев.

Според него, когато семействата са притеснени и постоянно се поставят под въпрос задачите, форматът на изпита или работата на учителите, това се отразява пряко върху учениците.

„Когато едно семейство е неспокойно, когато непрекъснато се оспорват задачите, формата на провеждане, когато се критикуват преподавателите — това се отразява върху децата“, заяви министърът.

По темата за въвеждането на нов тип изпит след седми клас Вълчев посочи, че всяка промяна трябва да бъде внимателно обсъдена. Министърът допълни, че ще бъде проведен допълнителен диалог с родители и учители, преди да бъде взето окончателно решение.

„До началото на тази учебна година ще изчистим докрай този диалог, който сме длъжни да проведем, и ще излезем с ясен отговор“, заяви проф. Вълчев.

Обмислят се промени в изпитите след четвърти и десети клас

Проф. Вълчев коментира и критиките към националното външно оценяване след четвърти клас и матурите след десети клас.

„Няма как да останем без инструменти, които да мерят нивото на знания след 4-ти и след 10-ти клас, както и след 7-ми“, каза той. По думите му се обсъждат варианти за промяна.

„Най-вероятно ще потърсим текущ контрол през отделните години, така че да се формира обща оценка по съответния предмет“, обясни министърът. Според него това може да намали напрежението върху учениците.

Изкуственият интелект в училищата

Проф. Вълчев заяви, че проблемът не е в технологиите, а в начина, по който се използват.

„Проблемът не е в мобилните телефони“, каза той. По думите му изкуственият интелект може да помогне за индивидуализиране на обучението.

„С помощта на изкуствения интелект би трябвало да индивидуализираме обучението, подхода към всеки един ученик“, обясни министърът, като посочи, че е необходим регламент.

„Като всяка нова технология, той носи много положителни страни, но има и много отрицателни ефекти“, каза Вълчев.

Няма възможност за ново увеличение на учителските заплати до края на годината

Министърът заяви, че няма възможност за ново увеличение на учителските заплати до края на годината.

„Това е реалността на финансите на страната“, каза той, като обясни, че увеличението от 5% вече е направено от януари.

Вълчев подчерта, че целта остава учителските заплати да достигнат 125% от средната брутна работна заплата.

„Ще се стремим да достигнем тези проценти, защото няма как да привличаме иначе качествени млади хора“, заяви той.

Соцциалните мрежи

Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че по принцип подкрепя идеята за ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.

Темата беше повдигната във връзка с предложението за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години.

„По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора тогава, когато те действително се пристрастят към социалните мрежи“, каза Вълчев., каза той.

По думите му социалните мрежи могат да доведат до изолация и проблеми в обучението.

„Търсейки единение, съмишленици през социалните мрежи, всъщност повечето от тях се обричат на изолация, стават неуверени, стават колебливи“, посочи Вълчев, като подчерта, че само забрана няма да бъде достатъчна.

„Ключовото обаче за мен, освен забраната, е какво ще предложим на децата“, заяви министърът.

Според него трябва да има повече възможности за спорт и извънкласни дейности.

„В каква посока да се развиват, те се хващат още по-трескаво за телефоните си, опитвайки да наваксат тези 6 часа“, каза той по повод ограниченията за използване на телефони в училище. „Забраните сами по себе си понякога започват да работят с обратен знак“, категоричен беше той.

Изтеглените средства на училищата, кога ще бъдат възстановени?

По повод изтеглените средства от сметките на държавни училища министърът уточни:

„Не ги изтеглихме ние. Това беше указание на Министерството на финансите.“

Той призна, че училищата не са били предупредени достатъчно навреме. „Лично аз поднасям извинения, защото ние също бяхме изненадани“, каза Вълчев.

По думите му след приемането на бюджета преходните остатъци ще бъдат възстановени.

Изборът на проф. Елиза Стефанова за ректор на Софийския университет

Проф. Вълчев коментира и избора на проф. Елиза Стефанова за ректор на Софийския университет, като заяви, че очаква тя да продължи започнатите политики за развитие на научната дейност.

По повод съмненията дали е бил 2 месеца едновременно министър и ректор той беше категоричен:

„Аз съм спазил изцяло закона още в момента на избирането ми.Подал съм необходимото заявление, за да бъдат прекратени правомощията ми“, допълни министърът.

Проверка за сватбата в двора на училище във Видин

Проф. Вълчев коментира и случая със сватба с над 1300 души в двора на училище във Видин.

Той заяви: „Разбира се, че още утре ще се свържем с колегите в Регионалното управление на образованието“, каза той, като по думите му ще бъде направена проверка дали са допуснати нарушения.

„Ако има нарушения, ще бъдат предприети съответните действия“, каза министърът.

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