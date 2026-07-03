Vivacom посреща 215 ученици в новото издание на Практикантската си програма

Vivacom дава начало на седмото издание на своята Практикантска програма, която ще срещне 215 ученици от професионални гимназии с реалната работна среда в една от най-динамичните индустрии – телекомуникационната. В рамките на две седмици ученици от 10-и и 11-и клас ще бъдат част от екипите на компанията и ще се докоснат до практическата страна на работата в сектора.

Тази година Програмата обхваща 10 града в България и продължава да разширява партньорската си мрежа, като към нея се присъединяват три нови училища от София, Варна и Русе. Участниците ще имат възможност да се запознаят с дейността на ключови екипи в компанията, като заедно със своите ментори ще проследят как протича работата в различните направления на бизнеса и ще придобият по-добра представа за телекомуникационната индустрия. Учeниците ще бъдат разпределени в екипите на „Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги“, „Център за услуги и координация на екипи“, „Център за управление на мрежата“, „Поддръжка на оборудване“, „Обслужване на клиенти“ и IT.

„Практикантската ни програма не просто дава опит, а отваря врати към бъдещето развитие на младежите. Те се срещат с работната среда, създават контакти, работят в екипи и се включват в предизвикателства и задачи с реално значение. За нас Програмата е инвестиция в младите хора и в смелостта им да откриват своя път“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Акцент в тазгодишното издание е специализираното едноседмично обучение в централата на Vivacom, което се провежда за първи път за учениците от 11-и клас от СПГ „Княгиня Евдокия“ – София. Те ще участват в поредица от обучения, които включват: IT модул, в рамките на който ще опитат да създадат приложение с помощта на изкуствен интелект, ще се запознаят с основни правни теми, ще преминат през HR активности за определяне на личен профил, ще получат насоки за писане на CV и ще участват в продуктови и търговски обучения. Новият формат дава по-широк поглед към бизнеса и подпомага кариерното ориентиране и реализацията на младежите.

Практикантската програма на Vivacom помага на ученици от цялата страна да надградят знанията, придобити в училище, като ги запознава с различни професионални направления в компанията. Чрез срещи с експерти, практически обучения и наблюдение на работата на различни екипи те разширяват представата си за възможностите, които предлага технологичният сектор, и получават по-ясна представа за бъдещия си кариерен избор.

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