Vivacom посреща 215 ученици в новото издание на Практикантската си програма
Седмото издание на инициативата разширява обхвата си с три нови професионални гимназии в София, Варна и Русе
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Седмото издание на инициативата разширява обхвата си с три нови професионални гимназии в София, Варна и Русе
Нови училища от София, Ихтиман, Монтана и Велико Търново се включват за първи път
Практикантската програма е част от усилията на Vivacom да развива млади таланти
За четвърта поредна година Лидл България стартира кандидатстване за своята практикантска програма през лятото, която дава възможност за първа работа н...
Лидл България стартира трето поредно издание на практикантската си програма, като тази година кандидатите за работа в магазините на веригата са три пъ...