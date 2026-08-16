400 000 у нас за Евровизия. Посочиха коза на Бургас пред София

Очакванията са за "Евровизия" у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма - Румен Драганов пред bTV.

Той допълни, че едно от предимствата на Бургас спрямо София e броят на местата за настаняване. По думите му в София легловата база е била ограничена до 65 000 броя и е трябвало Пловдив и Боровец да се включат с шатъли.

По негови данни eдна двойна стая в петзвезден хотел в района на Бургас вече се продава от чужди туроператори за около 170 евро на вечер.

"Изборът на Бургас за музикална столица на "Евровизия" и съответно музикална столица за 2027 година на България — това е изключително важно събитие за самия град, който го заслужава. Тъй като инвестициите, които бяха направени в Бургас — в транспорт, нови автобуси, нови спирки, градската градина, казиното, хотелите — това са едни супер инвестиции", коментира Румен Драганов.

"Когато предложихме Бургас като най-подходяща дестинация за България, съображението на Стратегическия инстит за национални проекти и прогнози и на Националния борд по туризъм беше това, че там има 400 хиляди легла и не може да има спекулация с цените, тъй като при това огромно предлагане, ще има много изгодни цени", коментира Драганов.

По думите му летището в Бургас поема 140 полета на ден и няма никакъв проблем с полетите.

"То е голямо летище, добре организирано, много добре работи, много близо е до града, т.е. трансферите също ще бъдат нормални", обясни той.

„Но тук стои въпросът, че и такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско — всичко, което е на юг, те ще се включат. И тогава цените ще бъдат непобедими, тъй като тук става въпрос за тийнейджъри. Тук не става въпрос за някакви милиардери, които отиват в Дубай на някакво автомобилно шоу", смята експертът.

"Всеки, който се изхвърля за високите цени - това е много добре, тъй като ние ще получим много добри данъци от тях. Имайте предвид, че влиза тази Директива 2014/10/28, която е точно за тези нощувки, които са за краткосрочно настаняване, и всеки трябва да си плаща данъците", посочи той.

"Екипите на "Евровизия" пристигат в началото на май. Те ще сглобят това телевизионно студио в тази зала в рамките на времето до започването на конкурса. Това е едно лего, което се сглобява. Всичко има - това са абсолютни специалисти и знаят как се провежда това нещо", коментира Румен Драганов и допълни, че движението също ще бъде организирано.

"Това са четири дни, в които има по две събития, на които участват 20 хиляди души. В смисъл, ще бъдат като зрители по 20 хиляди билета. Но отделно над тях има едни 3 хиляди, които са журналисти, камери, поддържащ персонал и други", обясни той.