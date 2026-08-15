Мащабна реформа в администрацията. Нови заплати и писта за директори

Мащабна реформа в администрацията предприема кабинетът "Радев" за първи път от поне две десетилетия. Етапът и стъпките на промените са разписани в Управленската програма на правителството до 2030 г., която бе пиета и оповестена в сряда. Според нея кабинетът ще направи специална програма за откриване на перспективни чиновници, които имат потенциал да се превърнат във висши ръководни кадри.

Програмата предвижда пълен преглед на всички звена в държавната администрация, закриване или сливане на дублиращите се звена, нов модел на кариерно развитие и нови правила за заплатите на чиновниците.

Въвеждане на цялостна система за планиране и кариерно развитие на човешките ресурси в администрацията ще бъде въведена до 2028 г., предвижда програмата.

Според нея ще бъде реформиран процесът на оценяване на служителите в държавната администрация, с цел гарантиране на обективност и прозрачност на оценяването и подобряване на мотивацията на служителите.

В началото на 2028 г. вече трябва да действа нова рангова система. Пак тогава трябва да е приключила и реформата на действащия модел на заплащане на служителите в държавната администрация.

Ще бъде разширена възможността за създаване на проектно-ориентирани екипи, като за целите и времето на задачата по проекта ще могат да се привличат експерти на срочни договори.

Една от големите новости е въвеждането на програми за идентифициране и развитие на перспективни служители, включващи обогатяване на служебните им задължения и допълнителни обучения с цел развитие на техните способности и подготовка за заемане на ключови ръководни или експертни позиции в бъдеще.

Консолидирането на структурите на централната администрация и техните териториални звена е първата стъпка в процеса на оптимизиране на административните дейности, насочен към спестяване на бюджетни разходи, по-добро прилагане на публичните политики и предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса, пише в програмата.

Ще бъде направена консолидация на администрации с дублиращи се функции или преминаването им като звена в администрацията на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Предвижда се интеграция на звена в администрацията и оптимизация на териториалните звена на централната администрация

Другите големи промени са редуциране на управленските нива до 2027 г. и въвеждане на модела на споделени услуги по отношение на общоадминистративните дейности.

Ще бъде съзздаден единен център за обучение в държавната администрация.

Както обеща, кабинетът "Радев" се ангажира и с пълен преглед на почивните бази и имотите – държавна собственост, предоставени за управление на съответните ведомства. За много от тях ще има промени.