Мащабна социална реформа. Три нови форми на труд

Мащабна социална реформа с нови, гъвкави форми на труд и обучение през целия живот, започва кабинетът „Радев“. В центъра на огромната промяна са младите, голяма част от които днес нито учат, нито работят и са социално неангажирани.

Дългосрочен план за бъдещето на децата ни има правителството. Целта на приоритета е да създаде среда, която да осигури на младите хора реални възможности за образование, качествена заетост, личностно развитие и активно участие в обществения живот, така че да останат, да се развиват и да допринасят за бъдещето на България.

Младежки дом в Нотариата

Кабинетът предвижда плавен преход от образование към работа, достъп до качествени работни места и развитие на умения, включително чрез разширяване на достъпа до стажове, практики и обучение по време на работа.

Програмата предвижда и механизми за насърчаване на младежкото предприемачество, включително чрез финансова, менторска и регулаторна подкрепа за младежки стартъпи.

Планира се и създаване на активно гражданско участие чрез младежки съвети, доброволчество и граждански инициативи, както и развитие на гражданска, медийна и дигитална грамотност, достъп до здравни и психологически услуги за младите хора. Емблематичната сграда на Нотариата в центъра на София става Младежки дом.

Нови форми на труд

Три нови форми на труд регламентира кабинетът. Те са: споделено работно място, споделяне на служители и работа през платформи. Така ще се гарантира гъвкава, но сигурна заетост, съобразена с променящата се икономическа среда. До края на тази година ще бъде регламентира система от критерии за обявяване на трудово правоотношение.

С бюджета за 2027 г. ще е ясен новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. С промени в Закона за насърчаване на заетостта ще се повищи участието в обучения за възрастни и по-добрата интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда.

Достойни пенсии

Пенсиите в България ще се индексират ежегодно, като кабинетът ще вземе мерки срещу хроничната бедност на възрастните хора. Правителството се ангажира с повишаване на жизнения и осигурителен стандарт на пенсионерите. За първи път изпълнителна власт поема ангажимент за преодоляване на социалните и регионални неравенства. Кабинетът обещава повишаване на доходите на социалните работници.

Демографията

Демографската политика е водещ приоритет на кабинета. Тя включва общи действия на социалното, здравното, образователното, икономическото и други министерства. Демографската политика ще отчита регионалните специфики и ще работи за овладяване на вътрешната и външната миграция. Планира се осигуряване на възможности за активно стареене, удължаване на трудовия живот, повишаване на социалната активност и подобряване на здравната култура и превенцията сред възрастните хора.

Национална програма срещу насилието над деца

Разработването на Национална стратегия за детето и Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е със срок декември 2027 г., когато трябва да имаме създадена Национална информационна система за деца съгласно Закона за закрила на детето. В нея ще бъдат картографирани децата, живеещи в екстремна бедност. Подкрепа се предвижда и за съвместяване на работа и семейство за родителите, които ще получават финансова подкрепа за услуги по отглеждане и грижа за децата си. Очакваният ефект е инициативата е да се повиши благосъстоянието на децата и семействата.