Общество

Министър Пеев каза кога тръгват всички нови влакове

По думите му властта ще направи всичко възможно, за да осигури европейско финансиране за железопътния транспорт

Министър Пеев каза кога тръгват всички нови влакове
14 авг 26 | 13:02
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Григор Атанасов

Първите осем нови влака „Шкода“ влизат в редовна експлоатация от днес, като до 20 август техният брой ще достигне 20. Това е началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той пътува с една от първите електрически мотриси, която носи името „Средна гора“. На представянето присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, заместник-председателят на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Нели Андреева и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.

Министър Пеев подчерта, че усилията за ускоряване на административните, сертификационните и обучителните процеси са били критични за предсрочното пускане в движение на новия подвижен състав.

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Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Министърът беше категоричен, че това е едва началото и уточни, че за нуждите на националния транспорт стратегически са необходими между 280 и 300 вагона. „Отново искам да подчертая, че влаковете, които тръгват днес, далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване“, допълни Георги Пеев. Той обяви, че предстоят разговори в Брюксел за осигуряване на устойчиво финансиране, което да превърне модернизацията в последователна програма, базирана на детайлен анализ на броя пътници и реалните нужди на гражданите.

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Необходим е комплексен подход към реформата, тъй като инфраструктурата и подвижният състав вървят ръка за ръка, за да могат новите влакове да развиват до 160 км/ч при съответното състояние на релсовия път. По думите на министъра, адекватният подвижен състав задължително трябва да бъде подкрепен от добре мотивирни служители. „Ние имаме прекрасен персонал, прекрасни машинисти, които работят в недобри условия. Професионалистите в една система са най-ценните хора – трябва да ги чуваме и да им вярваме“, категоричен беше той.

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Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност. Министър Пеев призова всички граждани да пазят придобитото имущество.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е ключова част от Плана за възстановяване и устойчивост. „Инвестираме над 400 милиона евро в нов подвижен състав. Това е най-голямото обновление в сектора за последните две десетилетия“, подчерта вицепремиерът.

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Автор Григор Атанасов

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