Комфорт, сигурност и достъпност: Пускат новите влакове

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на новите електрически мотрисни влакове „Шкода“, като ще пътува с един от тях.

Общо 20 нулевоемисионни мотриси предстои поетапно да поемат по основни железопътни направления. Те предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците.

Доставката е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия.