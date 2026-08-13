Общество

Комфорт, сигурност и достъпност: Пускат новите влакове

Министър Георги Пеев ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на новите електрически мотрисни влакове „Шкода“

Комфорт, сигурност и достъпност: Пускат новите влакове
13 авг 26 | 11:08
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Григор Атанасов

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на новите електрически мотрисни влакове „Шкода“, като ще пътува с един от тях.

Общо 20 нулевоемисионни мотриси предстои поетапно да поемат по основни железопътни направления. Те предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците.

Доставката е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия.

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Автор Григор Атанасов

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