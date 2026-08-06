Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието

Министерството на транспорта и съобщенията надгради публикувания регистър на водните бази с интерактивна карта, която визуализира всички обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент събира на едно място данни за регистрираните обекти и предлага удобен начин за тяхното откриване от граждани, туристи и представители на бизнеса.

Картата е достъпна в реално време - Интерактивна карта на водните бази по Черноморието.

Платформата е проектирана за лесна употреба, като при избор на конкретен обект се отваря информационен прозорец с подробни данни, включващи наименование, вид, местоположение и характеристики според неговото предназначение.

Новата функционалност позволява на потребителите бързо да открият услуги по цялото крайбрежие – от зони за наем на джетове, водни шейни и парасейлинг до специализирани сърф училища и места за наем на водни колела в районите на Бургас и Варна. Картата съдържа информация и за плажовете, на които не се предлагат плавателни средства под наем.

Тя цели да улесни потребителите и да популяризира възможностите за туризъм, спорт и отдих, които българското Черноморие предлага.