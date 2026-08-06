Общество

Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието

Новата функционалност позволява на потребителите бързо да открият услуги по цялото крайбрежие

Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието
06 авг 26 | 13:20
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Григор Атанасов

Министерството на транспорта и съобщенията надгради публикувания регистър на водните бази с интерактивна карта, която визуализира всички обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент събира на едно място данни за регистрираните обекти и предлага удобен начин за тяхното откриване от граждани, туристи и представители на бизнеса.

Картата е достъпна в реално време - Интерактивна карта на водните бази по Черноморието.

Платформата е проектирана за лесна употреба, като при избор на конкретен обект се отваря информационен прозорец с подробни данни, включващи наименование, вид, местоположение и характеристики според неговото предназначение.

Новата функционалност позволява на потребителите бързо да открият услуги по цялото крайбрежие – от зони за наем на джетове, водни шейни и парасейлинг до специализирани сърф училища и места за наем на водни колела в районите на Бургас и Варна. Картата съдържа информация и за плажовете, на които не се предлагат плавателни средства под наем.

Тя цели да улесни потребителите и да популяризира възможностите за туризъм, спорт и отдих, които българското Черноморие предлага.

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Автор Григор Атанасов

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