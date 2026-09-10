Министър Пеев обяви сериозни промени с шофьорските изпити

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с представители на автошколите, за да обсъдят хроничния недостиг на изпитващи за кандидатите за водачи.

По време на разговорите министър Пеев представи конкретни мерки за подобряване на организацията и увеличаване на капацитета за провеждане на изпити.

Ще бъдат изготвяни месечни графици на базата на наличния брой изпитващи, така че да се гарантира обслужване на всички области в страната. В регионите с най-голямо натоварване ще бъде създадена възможност за изпити и в събота и неделя. „Целта ни е да използваме максимално наличния ресурс, така че недостигът на изпитващи да не се превръща в пречка за кандидатите и автошколите“, заяви министър Георги Пеев.

Търсят се решения чрез бюджета за 2027 г. за увеличаване на възнагражденията в рамките на възможното за служителите в съответната административна структура. Целта е да се подпомогне привличането и задържането на необходимите специалисти. Капацитетът на системата ще бъде оптимизиран и в резултат на предвиденото преминаване на част от функциите в ИА „Автомобилна администрация“ към Министерството на вътрешните работи.

Министър Пеев акцентира върху необходимостта от дългосрочни и устойчиви решения, които надхвърлят административната реорганизация. Той обяви, че ще бъдат проведени работни срещи с Министерството на образованието и науката за осъвременяване на учебната документация и всички необходими материали за обучение на водачи на МПС.

„Ще настоявам експерти от бранша да имат пряко участие в този процес, защото адекватната подготовка на водачите започва от качествените материали за обучение“, категоричен беше Георги Пеев.

Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи диалога с представителите на автошколите и ще следи ефекта от предприетите мерки.