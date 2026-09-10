Отново свирепа агресия в Пловдив. Този път с дете

Поредна проява на младежка агресия разтърси Пловдив. 13 ученици на възраст между 12 и 15 години са участвали в конфликт край мол на бул. „Руски“, като според очевидци един от тийнейджърите е бил удрян с юмруци и горен със запалка.

На нападението станали свидетели случайни минувачи и клиенти на търговския център, съобщава БНТ.

Скандалът започнал в мола

По първоначални данни конфликтът започнал в самия търговски център между две групи младежи, които се познавали отпреди. Между тях избухнал скандал, а охраната се намесила и извела едната група извън мола.

Тогава в полицията все още не бил подаден сигнал. Малко по-късно обаче двете групи отново се срещнали в района на бул. „Руски“. Свадата продължила, като обидите прераснали във физическа саморазправа.

Сигналът на телефон 112 е подаден около 15:20 часа вчера.

Всички 13 са отведени в полицията

На място незабавно бил изпратен автопатрул от Второ районно управление. Полицаите бързо установили всички участници в конфликта.

И 13-те ученици са отведени в районното управление, където били извикани и техните родители.

С децата е разговарял инспектор от Детска педагогическа стая, който е снел обяснения по случая. Един от участниците е бил прегледан от екип на Спешна помощ.

Футболни отбори ли са в основата на скандала?

Според очевидци конфликтът може да е избухнал заради различия в подкрепяните футболни отбори, съобщава „Марица“. Полицията обаче все още не е потвърдила официално мотива за нападението. Случаят отново поставя въпроса за агресията сред подрастващите в Пловдив.

Поредният случай на младежко насилие

През август 37-годишният Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив. По данни от разследването побоят е бил извършен с особена жестокост и е продължил повече от час. Петима младежи, сред които и непълнолетен, са с повдигнати обвинения, а съдът ги остави в ареста.

През ноември 2025 г. 13-годишно момче беше жестоко пребито от 15-годишен ученик в Пловдив. След побоя детето е изпаднало в безсъзнание и е било откарано в УМБАЛ „Св. Георги“.

На този фон поредният случай с участието на 13 деца и тийнейджъри отново повдига тревожния въпрос докъде може да стигне агресията между подрастващи и къде се къса границата между детски конфликт и сериозно насилие.