Край на авансите за "Хемус"! Шишков посочи новите срокове

Нова ключова среща за бъдещето на автомагистрала „Хемус“ се проведе във Велико Търново, където министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметовете на 20 общини от региона и с областния управител. Основната цел бе да се обсъдят темповете и стратегията за довършването на важния инфраструктурен обект. В началото на месеца Шишков вече даде заявка, че магистралата трябва да се строи на съвсем други обороти, и постави 2030 г. като краен срок за цялостното ѝ завършване.

Правният казус и подкрепата на местната власт

Основният проблем пред правителството е свързан с юридическото наследство и заварените инхаус договори. Според регионалния министър изграждането трябва да продължи веднага, докато държавата паралелно търси решение на правните казуси. Прекратяването на текущите контракти и стартирането на нови процедури отначало би довело до години забавяне, съдебни спорове и сериозни финансови рискове. По време на дискусията местната власт изрази пълна и категорична подкрепа строителството да не се спира, тъй като проектът е от пряко значение за над 1,2 милиона души в Северна България.

Нови правила и затегнат контрол върху строителите

Министър Шишков бе категоричен, че продължаването на работата по съществуващите договори няма да означава липса на контрол. Предстои финализиране на преговорите със строителния бранш, като новите споразумения ще се сключат при съвсем различни, ясни правила. Фирмите ще трябва да докажат пред цялото общество, че могат да изпълнят обектите качествено и в срок.

Конкретни срокове и етапи на изпълнение

Според графика за седми и осми лот на АМ „Хемус“ предстои препроектиране, като целта е строителните дейности там да започнат в рамките на следващата година. Поставената цел е магистралата да достигне до Велико Търново до максимум три години, а около година по-късно трасето да бъде напълно завършено.

Развитие на трасето Русе - Велико Търново - Маказа

На срещата бе отчетен напредък и по отношение на магистралата между Русе и Велико Търново, където първите два лота вече се строят. В следващите три седмици предстои да бъде възложен подробен устройствен план за последния участък откъм Велико Търново, като крайната цел е създаването на цялостна магистрална връзка от Русе до прохода „Маказа“.

Нова финансова политика без авансови плащания

Заради ограниченията в държавния бюджет се въвежда и изцяло нов финансов модел за строителството. Държавата спира да раздава аванси - фирмите първо ще трябва да изработят вече получените средства, а последващите плащания ще се извършват поетапно и включително след като обектите бъдат физически завършени. Този подход ще служи като гаранция за качество и спазване на поетите ангажименти.