Общество

Министър Шишков взриви ефира. Разкри как се обира магистрала "Хемус"

Схемата е за 50 милиона от нашия джоб

Министър Шишков взриви ефира. Разкри как се обира магистрала "Хемус"
Снимка: БТА
06 авг 26 | 22:22
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Божана Войнишка

Близо 50 милиона евро от парите на българските данъкоплатци са били раздадени на застрахователни дружества по схемата за строителството на автомагистрала „Хемус“! Скандалното разкритие направи регионалният министър арх. Иван Шишков, който изнесе стряскащи данни за това как се е управлявал държавният бюджет за пътна инфраструктура в ефира на bTV.

Как е действала застрахователната схема?

По думите на арх. Шишков, парите са платени от държавната компания „Автомагистрали“ към частни дружества за застрахователни полици, които е трябвало да гарантират раздадените огромни аванси за бъдещото строителство на аутобана. Основната част от тези милиони са отишли в компаниите „ОЗК Застраховане“ и „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Големият абсурд в случая е, че тези застраховки са платени за участъци от магистралата, за които няма одобрени проекти и няма издадени разрешения за строеж.

Сроковете изтичат, парите ги няма

Регионалният министър алармира, че в момента държавата е поставена в изключително неизгодна позиция и е принудена да води спешни преговори. Причината за това е следният капан. Сроковете на въпросните застрахователни полици вече изтичат. Тъй като по трасетата не се строи, ако полиците не бъдат удължени, платените милиони евро ще бъдат безвъзвратно загубени за държавата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прави всичко възможно да принуди застрахователните компании да удължат договорите безплатно, докато реалното строителство изобщо започне.

Арх. Шишков беше категоричен, че това е поредната порочна практика, наследство от миналото, при която държавни средства са били раздавани „на тъмно“ за обекти, съществуващи само на хартия.

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Автор Божана Войнишка

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1 Коментара
Валентин Любенов
преди 8 часа

Схемата за кражбите е да възможно ажна,но тя е за вътрешна употреба за МВР,прокуратурата,НАпП и съда. По-важното е да узнаем в чии дълбоки джобове са потънали парите и най-важното е тези личности да бъдат осъдени.Защото със сигурност става въпрос за едни много,ама много "видни" личности от политиката.

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