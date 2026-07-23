Ужас в тунел "Витиня". Инцидентът парализира движението

Истински кошмар на пътя се разигра в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, където огромна вентилационна турбина се откачи от таванната конструкция и се стовари върху пътното платно. Само бързата реакция на шофьорите предотврати тежка катастрофа и потенциални жертви след внезапния срив.

Пълна блокада и хаос с трафика

Движението в посока Варна е напълно блокирано, а аварийни екипи разчистват отломките и инспектират останалите съоръжения в тунела. Въведени са обходни маршрути през стария път, като се очаква ремонтните дейности да отнемат часове.



