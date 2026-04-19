Горещо от прокуратурата! Обрат по случая "Витиня"
Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма
Следете всички новини, анализи и коментари за Витиня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж
По случая е образувано досъдебно производство
До 18 метра в секунда са достигнали поривите на вятъра
Тръбата за София е уксрепена със 72 км анкери
Спирането на трафика през нощта е за почистване на тръбата за Варна
Движението е изключително натоварено и се осъществява бавно.
Реконструкция на най-дългия тунел у нас продължава над три години
Пускат тунел "Витиня" в началото на 2021 г.
Министър Аврамова каза къде какво се строи
Возилото с метанова уредба затрудни движението по магистралата
Трафикът ще се пренасочва от км 35 по път I-1 София-Ботевград
Петима са ранени
През следващата пролет трябва да е готов ремонтът на тунела "Витиня" от магистрала "Хемус". Това обяви регионалният министър Лиляна Павлова, която инс...
Окръжната прокуратура в София обвинява двама души за верижната катастрофа в тунела "Витиня", отнела три живота. Повдигнато им е обвинение за причинена...
Нов ремонт започва на магистрала "Хемус" от понеделник и ще продължи до зимата. Ще се обновява най-големият тунел у нас - "Витиня". Работата ще е по т...
Тунелът "Витиня" и днес ще остане затворен. Движението в посока Варна няма да се осъществява втори ден. Тунелът на АМ "Хемус" ще е с ограничена функци...
Нов инцидент с камион е станал в тунел "Ечемишка" по магистрала "Хемус", съобщава бТВ. Движението се осъществява само в едната лента на пътното платно...
Движението в тунел „Витиня" на автомагистрала „Хемус" ще се осъществява двупосочно само в посока София през деня. Това се налага поради проверка на ос...
Музикант от Враца е една от жертвите на катастрофата в тунела "Витиня", информира tribali.info. Негов спътник е в тежко състояние. Петьо Боев – артис...