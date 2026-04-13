МВР проговори за кошмара на "Витиня". Първа версия

Министерството на вътрешните работи ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая със "закъсалия" камион в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ и да установи дали е налице умишлен саботаж. Това написа в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата. Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща", посочва Кандев.

На водача е съставен акт по Закона за МВР и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Назначена е проверка относно техническата изправност на камиона.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът отказва да даде обяснения за действията си, подчертава главният секретар на МВР.

"Фактът, че това се случва в ден с интензивно пътуване в страната и в пиков час, буди сериозни съмнения за умишлени действия, насочени към затрудняване на трафика."

