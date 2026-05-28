Цветанка Андреева: Надявам се разпитът в Кърджали да е грешка, а не репресия

Политологът Цветанка Андреева отправи остри критики към властта за действията на МВР в Кърджали. В интервю за НоваНюз по повод отвеждането на кмета Ерол Мюмюн за разпит в полицията тя заяви, че „извеждането на кмет с 10 полицаи е изглеждало като показност и опит за пиар, който неизбежно ще даде повод за критики към управляващите“.

Тя посочи, че ДПС възприема случая като опит за сплашване, а самата тя го отдава на неопитност и грешка. „Ако това не е грешка, тогава трябва да кажем, че това е репресия и връщане към тъмните времена на т.нар. "възродителен процес“", предупреди политологът.

Андреева смята, че ръководството на ДПС ще овладее ситуацията и няма да се стигне до етническа ескалация, но предупреди, че премиерът Румен Радев рискува вътрешният му министър да бъде сравняван с Бойко Рашков заради спорни полицейски действия. Според нея подобни акции изискват много по-прецизен политически и институционален подход, защото лесно могат да бъдат превърнати в символ на натиск, независимо какви са мотивите на разследващите.

По казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна политологът заяви, че подобен мащаб няма как да е останал незабелязан от властите. Според нея основната отговорност е на местната власт, но окончателният отговор трябва да дойде от разследващите органи. Андреева допусна, че акциите в Кърджали и Варна може да са свързани с предстоящите президентски избори, което допълнително засилва политическата чувствителност около действията на институциите.

