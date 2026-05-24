Делян Пеевски с вдъхновяващо послание за 24 май

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи празнично обръщение по повод 24 май - Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В посланието си той подчерта значението на великото дело на светите братя Кирил и Методий и връзката му с българския образ и дух.

Пеевски отдаде признателност на съвременните просветители, учители, преподаватели, творци и дейци на културата. Той призова знанието и познанието да бъдат пътеводители към по-доброто бъдеще на България.

„Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“, заяви Делян Пеевски в обръщението си.

Той посочи, че делото на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската и днес носи българския образ и дух. Посланието му поставя 24 май като ден на признателност към силата на буквите, знанието и духовната приемственост.

Пеевски подчерта ролята на хората, които пазят и предават знанието в съвременна България. Той отправи благодарност към учители, преподаватели, дейци на културата, творци и всички, които носят „пламъка на знанието“.

По думите му това са хората, които „със силата на думите и писмеността вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед“.

В края на обръщението си лидерът на ДПС отправи пожелание за бъдещето на страната. „Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина“, заяви Пеевски. Той завърши посланието си с празничен поздрав: „Честит 24 май!“

