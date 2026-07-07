Пеевски подкрепи пробива по "Боташ". Турция даде пример за добросъседски жест

ДПС подкрепи постигнатото замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца след срещата между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Лидерът на партията Делян Пеевски изрази удовлетворение от информацията за договореното и го постави в контекста на добросъседските отношения между София и Анкара.

Според позицията на ДПС България и Турция имат общ интерес да използват максимално капацитета за пренос на природен газ. От партията подчертаха, че ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

"Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца", заяви Пеевски.

Той подкрепи и посочения мотив за решението - общият интерес на двете държави газовият капацитет да се използва максимално ефективно. "Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия", посочи лидерът на ДПС.

Позицията на Пеевски идва след подписването на протокол между "Булгаргаз" и "Боташ", който предвижда 15-месечен период на замразяване. В рамките му българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия, докато се търси нова договорна рамка, съобразена с пазара.

ДПС поставя акцента и върху политическия сигнал от Анкара. "Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България", заяви Пеевски.

Така темата за "Боташ" получи подкрепа и от ДПС, като партията изведе на преден план не само икономическия ефект, но и значението на устойчивите отношения с Турция. Замразяването на договора вече се очертава като стъпка към по-прагматично решение, при което енергийният интерес на България се съчетава със запазване на стратегическия диалог с Анкара.

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