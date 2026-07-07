PNR-гейт расте! Експерти притиснаха Демерджиев

PNR-гейт расте. Експерти разкриха как вътрешният министър Иван Демерджиев е превишил правомощията си, оповестявайки без право лични данни. Бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев остро постави въпроса дали въобще е имало законово основание данните да бъдат събирани и впоследствие огласявани публично.

„Публичното изнасяне на лични данни при всички положения е нарушение на закона за личните данни“, заяви той. Според него по-същественият въпрос е защо е била извършена проверката и дали тя е свързана с разследване на конкретно престъпление.

„Трябва да има разследване на криминално престъпление, за да се отворят данните кой с кого и кога лети“, посочи Гунев. По думите му законът ясно определя кръга от тежки престъпления, при които може да се използва подобна информация.

Засега не е ясно какъв е поводът за достъп до регистъра на Националното звено, което получава и обработва резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, както и данни за екипажите на въздухоплавателните средства, откъдето Демерджиев черпи информация за пътуванията на Пеевски и Атанасова.

В този регистър се съхранява информация в 19 точки за всеки пътуващ със самолет. Той обаче не може да се ползва току-така. Данните от него се предоставят на принципа "необходимост да се знае". И може да се ползват при реална заплаха от редица престъпления, изчерпателно изредени в Закона за ДАНС. Примерно - престъпления срещу републиката, контрабанда, пране на пари, убийства...

Демерджиев на няколко пъти обясни, че текат някакви проверки по сигнали, свързани с Пеевски, че се проверяват полетите му с частни самолети, средствата за тях, а покрай това и с кого е летял. Не беше посочено обаче какво престъпление се търси и какво е правното основание за разследване на тези хора.

"Абсолютно трябва да има категорични данни, да отправят мотивирано искане и съответният ръководител в ДАНС да е разрешил достъп до PNR данните. Не могат тези данни просто ей така да се раздават наляво и надясно. Това е все пак лична информация", коментира вчера в интервю за БНР и бившият вътрешен министър Веселин Вучков. "Информацията на Демерджиев се подготвя от ГДБОП и е важно уточнение, че министърът сам не може да поиска достъп до данните за пътниците. Това може да стане в рамките само на наказателно дело от наблюдаващ прокурор и разследващ орган или в рамките на оперативно дело. Предполагам в момента има някакво оперативно дело в ГДБОП, наказателно няма", допълни той.

Заедно с Гунев в студиото на Нова тв бе и експертът по национална сигурност Славчо Велков. Той подчерта, че PNR данните се обработват по строго определени правила, заложени както в Закона за ДАНС, така и в европейското законодателство. „Тяхното обработване, получаване, съхранение и предоставяне има своята нормативна уредба“, посочи експертът. Той отбеляза още, че сред основанията за използването на подобна информация фигурират не само тероризмът и тежката организирана престъпност, но и корупцията.

Двамата коментираха и въпроса дали министърът на вътрешните работи може да се окаже уязвим заради начина, по който е представил информацията. Велков не изключи подобна възможност.

И двамата гости се обединиха около необходимостта от повече яснота по случая - както за законността на събирането на данните, така и за основанията, по които са извършвани проверките и са изнесени публично конкретни факти за пътуванията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com