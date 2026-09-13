Всичко за Славчо Велков

Следете всички новини, анализи и коментари за Славчо Велков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество БГ футбол
В Близкия изток става горещо

В Близкия изток става горещо

Славчо Велков, експерт по контратероризъм и анализатор от Центъра за близкоизточни изследвания - Защо операцията за освобождаването на Мосул в Ирак т...

29 октомври | 10:10
0 коментара
1236