PNR-гейт расте! Експерти притиснаха Демерджиев
Няма право да разкрива лични данни
Следете всички новини, анализи и коментари за Филип Гунев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма право да разкрива лични данни
Остана впечатлението, че нв данните на МВР-шефа има грешка, каза бившият зам.-вътрешен министър
Има разминавания, въпросът „защо“ остава без отговор
Филип Гунев настоява държавата да следи опасни организации
Вероятно ще се търси промяна на международния режим за предоставяне на убежище
Проблемът с престъпността и миграцията е реален в Западна Европа
Според него миграционната ситуация в Европа няма да се промени
Рискът на нашите граници за засилен мигрантски поток от Близкия изток предстои
По принцип знаем отдавна защо ни спират, но този път не успяха да го обяснят много ясно
София. 3300 полицаи подлежат на ротация заради изборния вот на 12 май. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Филип Гунев по време на за...