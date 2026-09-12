Зелената лютеница - старата прочута рецепта

Лютеницата, която днес почти всеки българин свързва с печени червени чушки и домати, има и една малко позната версия. В Белоградчишко отдавна се приготвя „зелена лютеница“ – рецепта, която се различава сериозно от познатата ни зимнина.

Основните продукти са зелени домати, зелени чушки и чесън. Зеленчуците се изпичат, след което се счукват в хаванче, докато се получи гъста смес.

Лютеницата не винаги е била такава, каквато я познаваме

Съвременната лютеница има десетки разновидности. В различните краища на България към нея се добавят моркови, патладжан, лук или различни подправки. Старите рецепти обаче показват, че разядката е имала и много по-семпли форми.

В Белоградчишко зелената версия се прави именно със зелени домати и чушки. След изпичането те се счукват заедно с чесън – начин на приготвяне, който връща към времето, когато кухненският хаван е бил неизменна част от дома.

И докато днес лютеницата обикновено се приготвя в големи количества за зимата, тази рецепта звучи почти като забравен ритуал – зеленчуците се изпичат, счукват се на ръка и постепенно се превръщат в ароматна разядка.

Тайната е в печенето

Именно печенето придава характерния вкус на тази разновидност. Зелените чушки и домати омекват и придобиват опушен аромат, а чесънът добавя пикантност.

Получава се лютеница, която няма характерния червен цвят, но запазва основната идея на традиционната българска разядка – печени зеленчуци, смлени или счукани до еднородна смес.

Тази малко позната рецепта е още едно доказателство колко различни са били домашните традиции в отделните краища на страната.

Продукти:

3 кг зелени домати

3 кг зелени чушки

400 мл олио

1 връзка магданоз

сол на вкус

3–4 скилидки чесън

Приготвяне:

Зелените домати се изпичат във фурна, след което се обелват и се претриват или счукват. Зелените чушки също се изпичат, почистват се от дръжките и семките и се нарязват много ситно.

Зеленчуците се слагат в дълбок съд с олиото и се варят на умерен огън, като се разбъркват периодично. Когато сместа се сгъсти и остане на мазнина, се добавя ситно нарязаният магданоз.

Готовата лютеница се разпределя в бурканчета и се стерилизира. След отваряне може да се поднесе със счукан чесън – традиционният начин на поднасяне.