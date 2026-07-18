Светът полудя по българския черен хайвер! Защо търсенето скочи рязко

Българският черен хайвер се радва на значително по-голямо търсене през тази година, а причината е недостигът на продукция в есетровите стопанства по света. Това съобщи председателят на Асоциацията на търговците на черен хайвер в България Емил Арабаджиев, цитиран от БТА.

По думите му наличностите в много държави са били изчерпани само два месеца след края на производствения сезон, което е довело до сериозен интерес към българската продукция.

България е сред лидерите в Европа

На 18 юли секторът отбелязва своя професионален празник с амбицията да разширява присъствието си на нови международни пазари.

Българският черен хайвер вече достига до едни от най-престижните магазини, хотели и ресторанти във Франция, САЩ и други държави, а страната ни се утвърждава като един от водещите европейски производители.

„Необходимо е постоянно да работим с нови клиенти и да разширяваме пазарите. Българският хайвер се отличава с качество, което успешно се конкурира с останалите производители“, коментира Емил Арабаджиев.

Конкуренция с Китай

Според него китайският хайвер често е по-евтин заради по-ниската себестойност на производството и държавната подкрепа, но след транспортните разходи ценовата разлика значително намалява.

Предимството на България е, че предлага трите най-ценени вида черен хайвер – от сибирска есетра, руска есетра и моруна (белуга), които са високо оценени от ценителите по света.

Пазар за над 1 млрд. евро

По оценки на международни институции глобалният пазар на черен хайвер ще достигне над 600 милиона евро през 2025 г., а до 2035 година се очаква да надхвърли 1 милиард евро.

Въпреки че инвестициите в есетровите стопанства са големи и изискват години, интересът към бизнеса остава висок.

Мисия – да се върнат есетрите в Дунав

Освен развитието на бизнеса производителите поставят сериозен акцент върху опазването на дивите есетри.

От асоциацията работят за възстановяване на популацията в река Дунав чрез зарибяване, борба с незаконния улов и международно сътрудничество. Водят се разговори със Сърбия за намиране на решения, свързани с миграцията на рибите при хидровъзела „Железни врата“.

От 1 януари в България действа безсрочна забрана за улов на диви есетри в Дунав и Черно море, а експертите призовават потребителите да купуват само сертифициран хайвер с доказан произход.