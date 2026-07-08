Хрупкави тиквички с мед, фета и шамфъстък-да си оближеш пръстите!

Сладкият мед, солената фета и ароматната мента превръщат обикновените тиквички в гурме предястие, готово за по-малко от половин час.
Необходими продукти:
3 средни тиквички
200 г сирене фета
2 с.л. мед
50 г шамфъстък, едро нарязан
шепа пресни листа мента
сокът на половин лимон
2 с.л. зехтин
сол
прясно смлян черен пипер
люспи чили (по желание)
Начин на приготвяне:
Нарежете тиквичките на дълги тънки ленти с белачка или мандолина. Намажете ги със зехтин и ги изпечете на силно загрят грил тиган или скара по около минута от всяка страна, докато получат апетитни златисти линии.
Подредете ги в голяма чиния, натрошете отгоре фетата, поръсете с шамфъстъка и накъсаните листенца мента.
Смесете меда с лимоновия сок и полейте салатата. Накрая овкусете с прясно смлян черен пипер и, ако обичате леко пикантен вкус, добавете няколко люспи чили.
Малък трик
Ако оставите ястието да престои 10 минути преди сервиране, тиквичките ще поемат ароматите и вкусът ще стане още по-богат.
Защо да опитате?
Комбинацията между сладко, солено, свежо и хрупкаво е истинска кулинарна изненада. Ястието е идеално за летен обяд, предястие или гарнитура към печено месо и изглежда впечатляващо, въпреки че се приготвя изключително лесно.
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