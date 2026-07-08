Хрупкави тиквички с мед, фета и шамфъстък-да си оближеш пръстите!

Сладкият мед, солената фета и ароматната мента превръщат обикновените тиквички в гурме предястие, готово за по-малко от половин час.

Необходими продукти:

3 средни тиквички

200 г сирене фета

2 с.л. мед

50 г шамфъстък, едро нарязан

шепа пресни листа мента

сокът на половин лимон

2 с.л. зехтин

сол

прясно смлян черен пипер

люспи чили (по желание)

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквичките на дълги тънки ленти с белачка или мандолина. Намажете ги със зехтин и ги изпечете на силно загрят грил тиган или скара по около минута от всяка страна, докато получат апетитни златисти линии.

Подредете ги в голяма чиния, натрошете отгоре фетата, поръсете с шамфъстъка и накъсаните листенца мента.

Смесете меда с лимоновия сок и полейте салатата. Накрая овкусете с прясно смлян черен пипер и, ако обичате леко пикантен вкус, добавете няколко люспи чили.

Малък трик

Ако оставите ястието да престои 10 минути преди сервиране, тиквичките ще поемат ароматите и вкусът ще стане още по-богат.

Защо да опитате?

Комбинацията между сладко, солено, свежо и хрупкаво е истинска кулинарна изненада. Ястието е идеално за летен обяд, предястие или гарнитура към печено месо и изглежда впечатляващо, въпреки че се приготвя изключително лесно.

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