Нов сладкиш подлуди TikTok: Хора чакат с часове за „тортички на точки“

Нов цветен десерт буквално взриви социалните мрежи и предизвика опашки в Ню Йорк. Става дума за т.нар. — малки чашки с торта, покрити с плътен слой цветни захарни пръчици, които създават характерен хрупкав звук при докосване с лъжица.

Оригиналните сладкиши, известни още като Dotcups, се правят от сладкарницата The Dotcakes в Рослин, щата Ню Йорк. Те се предлагат в различни вкусове — класическа бяла торта, шоколадова, ванилия с шоколадови парченца и червено кадифе, всички покрити с глазура и цветни nonpar пръчици, пише "People".

Тортичките станаха вайръл през май 2026 г. именно заради естетичния си вид и звука, който издават, когато лъжицата минава през захарните пръчици. Комбинацията между мек блат и хрупкава повърхност превърна десерта в сензация онлайн.

Инфлуенсърката Даниел Фелонг събра над 7 милиона гледания с видео, в което опитва три вкуса от прочутите тортички. „Вкусът е като funfetti торта с много хрупкавост. Наистина е невероятно вкусно“, казва тя, докато пробва класическия вариант. При червеното кадифе реакцията ѝ става още по-емоционална. „Това е нереално“, възкликва инфлуенсърката. В друго видео тя описва варианта с ванилия и шоколадови парченца като „мъфин с шоколадов чипс и funfetti глазура“.

„Това е най-вкусното нещо, което съм яла през живота си“, казва тя.

Популярността на десерта стига дотам, че хора започват да чакат на огромни опашки пред Butterfield Market в Ню Йорк, където Dotcakes се продават два пъти седмично. Според магазина в някои дни около 625 тортички се изчерпват за по-малко от час.

Заради огромния интерес от The Dotcakes обявиха, че временно не приемат персонализирани поръчки.

Междувременно TikTok вече е залят от клипове с домашни версии на десерта. Инфлуенсърката Анна Ситар показа как си прави шоколадови Dot cakes у дома, след като „не е могла да спре да мисли за тях“.

„Какво изобщо е Dot cake и защо е навсякъде в TikTok?“ пита тя във видео, което вече има милиони гледания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com