Ризото ала Марадона

Как се прави ризото с четири сирена и гъби, по рецептата на Марадона, издава топ кулинарят на републиката Иван Звездев. Докато е бил треньор в Мексико, легендарният футболист се очаровал от рецептата. Вкусотия с четири сирена и гъби била приготвена за него от аржентински готвач в Синалоа, Мексико.

Необходими продукти

4 с.л. зехтин

1/2 лук

250 гр. ориз Балдо

200 гр. стерилизирани гъби ( 300 гр. пресни )

50 мл. бяло вино

800 мл. зеленчуков бульон

50 гр. синьо сирене

40 гр. козе сирене

50 гр. Ементал

50 гр. Гауда

200 гр. царевица

1 Лукът нарязва на ситно. Загрява се зехтин и лукът се пържи за минута на средна степен.

2 Оризът не се мие и слага при лука, пържи се 2-3 минути като се бърка.

3 Гъбите се отцеждат и режат на филии, слагат се при ориза, запържват се за минута и заливат с вино.

4 След като виното се изпари се налива 200-250 мл. бульон. На умерен огън се оставя да ври докато свърши бульона, след това се налива още 200-300 мл. и оставя да ври докато оризът го поеме.

5 Сирената се режат на малки кубчета. В тигана при ориза, се сипва останалия бульон и се слагат сирената заедно с царевицата.

6 Разбъркват се и на бавен огън се изчаква да се разтопят сирената.

7 След като оризът се сгъсти, е готов и се сервира.

8 В тази рецепта не се слага сол, заради соления бульон и солта, която има в сирената.

