Ризото ала Марадона

Как се прави ризото с четири сирена и гъби, по рецептата на Марадона, издава топ кулинарят на републиката Иван Звездев. Докато е бил треньор в Мексико, легендарният футболист се очаровал от рецептата. Вкусотия с четири сирена и гъби била приготвена за него от аржентински готвач в Синалоа, Мексико.
Необходими продукти
4 с.л. зехтин
1/2 лук
250 гр. ориз Балдо
200 гр. стерилизирани гъби ( 300 гр. пресни )
50 мл. бяло вино
800 мл. зеленчуков бульон
50 гр. синьо сирене
40 гр. козе сирене
50 гр. Ементал
50 гр. Гауда
200 гр. царевица
1 Лукът нарязва на ситно. Загрява се зехтин и лукът се пържи за минута на средна степен.
2 Оризът не се мие и слага при лука, пържи се 2-3 минути като се бърка.
3 Гъбите се отцеждат и режат на филии, слагат се при ориза, запържват се за минута и заливат с вино.
4 След като виното се изпари се налива 200-250 мл. бульон. На умерен огън се оставя да ври докато свърши бульона, след това се налива още 200-300 мл. и оставя да ври докато оризът го поеме.
5 Сирената се режат на малки кубчета. В тигана при ориза, се сипва останалия бульон и се слагат сирената заедно с царевицата.
6 Разбъркват се и на бавен огън се изчаква да се разтопят сирената.
7 След като оризът се сгъсти, е готов и се сервира.
8 В тази рецепта не се слага сол, заради соления бульон и солта, която има в сирената.
