Старо, но златно: Рецепта за постна мусака с гъби от 1940 г.

Постна мусака от гъби е сред хитовите рецепти на Иван Зваздев. Приготвя се печурки и е стара рецепта, още от 1940 г. Ястието е подходящо предвид постите.
Необходими продукти
300 гр. печурки
1/2 глава лук
4 филии хляб
6 с.л. олио
1 ч.л. сушен магданоз
сол и смлян черен пипер
Начин на приготвяне
Гъбите се почистват и нарязват на едри филии. Кипва се вода и посолява с 1 ч.л. сол. В нея гъбите се варят за 20 минути. Отцеждат се.
Хлябът се слага в блендер и се мели на трохи.
Лукът се реже на полумесеци.
4. В малка тавичка с размер 20 см, се налива малко олио. Поръсва се с част от хлебните трохи.
5. Отгоре се слагат половината гъби. Върху тях се слагат трохи.
Покриват се с лук, магданоз, сол и пипер и отново се слагат гъби.
Полива се с малко олио и се слагат останалите хлебни трохи.
Отново се полива с олио и мусаката се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 минути.
Поднася се гореща.
