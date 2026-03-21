Старо, но златно: Рецепта за постна мусака с гъби от 1940 г.

Постна мусака от гъби е сред хитовите рецепти на Иван Зваздев. Приготвя се печурки и е стара рецепта, още от 1940 г. Ястието е подходящо предвид постите.

Необходими продукти

300 гр. печурки

1/2 глава лук

4 филии хляб

6 с.л. олио

1 ч.л. сушен магданоз

сол и смлян черен пипер

Начин на приготвяне

Гъбите се почистват и нарязват на едри филии. Кипва се вода и посолява с 1 ч.л. сол. В нея гъбите се варят за 20 минути. Отцеждат се.

Хлябът се слага в блендер и се мели на трохи.

Лукът се реже на полумесеци.

4. В малка тавичка с размер 20 см, се налива малко олио. Поръсва се с част от хлебните трохи.

5. Отгоре се слагат половината гъби. Върху тях се слагат трохи.

Покриват се с лук, магданоз, сол и пипер и отново се слагат гъби.

Полива се с малко олио и се слагат останалите хлебни трохи.

Отново се полива с олио и мусаката се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 минути.

Поднася се гореща.

