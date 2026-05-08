14 родни производители на фермерския пазар на Lidl този уикенд в София

От 8 до 10 май посетителите ще открият семеен пчелин от Врачанския Балкан, домашен тахан и халва и още български продукти

08.05.2026 г., София. Вторият фермерски пазар на Lidl за годината ще се проведе от 8 до 10 май на паркинга на магазина в столичния квартал „Овча купел“, на бул. „Президент Линкълн“ 76. Посетителите ще открият богато разнообразие от автентични продукти от български производители: пресни и сезонни плодове и зеленчуци, био подправки, млечни и месни деликатеси, топъл хляб, мед, тахан, ядки и още.

За първи път на фермерските пазари ще може да бъде намерена продукцията на „Пчелин Радост“ – малка семейна ферма за мед и пчелни продукти, разположена в сърцето на Врачанския Балкан, край с. Караш. Пчеларството за семейството е естествено продължение на традиция, предавана през поколенията, а днес в грижата за пчелите участват всички членове на семейството, включително и децата. Кошерите на „Пчелин Радост“ се намират сред чиста природа и богато разнообразие от билки и диворастящи растения, които придават характерния вкус и аромат на меда.

Във фермерските пазари на Lidl ще дебютира и земеделският производител Стиляна Ангелова от с. Караджалово, община Първомай. На нейния щанд посетителите ще могат да открият млечен чесън и лук на връзки, пресни дребни картофи, млади краставички, пащърнак и киселец.

Сред новите участници е и производителят на тахан и халва „Дюсена“ от с. Крепост, община Димитровград. Компанията е с 30-годишен опит в производството на десертни халви и тахан от маслодайни семена.

Сред участниците във втория фермерски пазар ще бъдат и познати вече производители като мандра „Братушково“ и Методи Бързев от с. Мало Конаре с млечни продукти, както и „100 колбаса“ от гр. Пловдив с месни деликатеси. Сезонни плодове и зеленчуци като домати, краставици и ягоди ще предложи Стефан Нямов. При ядките посетителите ще могат да избират от фъстъците на ППЗК „Тополовски проход“ от с. Топола и от бадемите и орехите на Митко Митков от гр. Любимец. „Том консерв“ от гр. Пловдив участват с вкусните си сладка, лютеници и сиропи, а „BorChef's Bakery“ – с хляб и хлебни изделия. Посетителите ще могат да опитат и вината „Мелнишки пирамиди“ на Бисер Кьосев от с. Левуново, както и билковите тинктури на „Билка чудодейка“ от Пазарджик. Занаятчийските изделия са представени от „Арт Ковачев“ от гр. Банско с ръчно изработени дървени дъски и посуда.

И този път посетителите – малки и големи – ще могат да научат повече за това как се създават българските продукти и какво ги отличава, като се включат в мини работилница.

В рамките на годината ритейлърът ще организира общо 15 фермерски пазара – десет в София и пет по Черноморието. Lidl разширява инициативата с две нови локации – още една в столицата и една в гр. Каварна.

