Нов Lidl отваря в „Хаджи Димитър“ през септември
Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
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Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
Lidl ни помага да балансираме разходите за храна, без да правим компромис с качествотоКогато цените стават все по-гореща тема, а месечният ни бюджет о...
От 8 до 10 май посетителите ще открият семеен пчелин от Врачанския Балкан, домашен тахан и халва и още български продукти08.05.2026 г., София. Вторият...
Веригата разширява инициативата си с две нови локации
Парите са въпрос на емоции, навици и решения, твърди Светлан Станоев в новия епизод на „Уменията на 21-век”Какво определя дали ще имаме пари или не? К...
Над 40% ръст на инвестициите в обновяване и модернизация на съществуващи магазини
Празничното работно време на магазините на ритейлъра е до 17 ч на 31 декември, като отварят отново на 2 януари в 10 ч.
Кулинарният блогър Desserts Valley и д-р Олга Антонова се впускат на тематичен Live Shopping в Lidl
Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативата
Специално за празника ритейлърът предлага още по-богат рибен асортимент
„Смес от плодове и зеленчуци” дава възможност на клиентите да пестят средства и да подкрепят каузата за по-малко хранителни отпадъци
Производителят ще вземе участие в последния фермерски пазар на Lidl за тази година
Най-новото издание на фермерските пазари на Lidl ще се проведе този уикенд по време на Фестивала на дълголетието „Forever Young“, посветен на науката...
Осъзнатият избор на храна като основа за енергия и пълноценен живот
Разговор с популярното лице от родния шоубизнес, който отглежда какао в България и произвежда натурална козметика и чай
Няколко идеи от Lidl и практични правила, които могат да улеснят семействата при избора на храна за децата
Популярните миниатюрни фигурки оживяват на фермерски пазар на Lidl в Созопол
Веригата предлага над 100 качествени и достъпни продукта за ученици
Кисело мляко, няколко вида месо и хляб сега са на още по-ниски цени
Според експерти осъзнатото хранене е лесно, когато имаш достъп до разнообразни продукти на изгодни цени Защо осъзнатото хранене все още се прием...