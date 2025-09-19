Да научим децата да се хранят здравословно

Закуската е сред най-важните навици в детското ежедневие – тя дава енергия за добър старт на деня. Според проучване за хранителните навици на децата, проведено през юни 2024 г. по поръчка на Лидл България, 85,6% от децата у нас закусват редовно. Това е положителна тенденция, но съдържанието на закуската често остава еднообразно – най-често присъстват тестени изделия. Само при 5% от децата първото хранене за деня включва зеленчуци. Комбинацията от изградени навици и липсващо разнообразие подчертава колко е важно семействата да имат достъп до повече балансирани опции. А изборът често започва от опаковката и рекламното послание. Затова Lidl обръща особено внимание на избора за здравословно хранене при децата. Ритейлърът има политика за отговорен детски маркетинг, в която атрактивните за децата дизайни върху опаковките стоят само върху продукти, отговарящи на препоръките на СЗО.

Опаковките привличат вниманието на децата много по-бързо от всяка друга реклама. Lidl обаче поставя ясна граница: детският дизайн е допустим само за продукти, които отговарят на изискванията на Световната здравна организация (СЗО). В България смарт ритейлърът единствен засега има и прилага такава политика.

С началото на новата учебна година във всички магазини на LIdl могат да бъдат открити разнообразни продукти за пълноценното хранене на малчуганите - пълнозърнести и ръжен хляб Tastino, които засищат по-дълго и осигуряват хранителни влакнини (фибри), пуешко филе Pirates за деца – източник на висококачествен протеин с ниско съдържание на мазнини, паста Combino с буквички, която съчетава забавление и балансиран хранителен профил.

Балансът започва с основните групи храни

Млечните продукти остават основен източник на калций и протеини, жизнено важни за растежа на костите и зъбите. В асортимента на Lidl това са добре познатите прясно мляко Pilos (1,5% и 3%), включително и безлактозен вариант, както и моцарела лайт Milbona за по-леки рецепти.

Зърнените продукти са естествена част от детското меню. Пълнозърнестият и ръжен хляб, както и био овесените ядки, предлагат бавно освобождаваща се енергия и повече витамини. Когато се комбинират със свежи плодове и зеленчуци – ябълки, банани, моркови, авокадо или чери домати – закуската става едновременно питателна, сочна и вкусна.

Пуешкото филе Pirates или пастетите за деца Pirates например са разработени със съобразени с препоръките на СЗО рецептури, а зеленчуковите тортиля питки Vemondo с моркови или цвекло са удобна основа за разнообразни и по-здравословни сандвичи.

Полезните мазнини също имат своята роля в менюто на децата. Суровото кашу и тиквено семе Alesto Selection са отлична алтернатива на сладки или солени закуски и добавят ценни витамини, минерали и ненаситени мастни киселини.

Практични насоки за родителите

Освен конкретните предложения, ето и няколко правила, които могат да улеснят родителите, когато избират храна за децата:

Мляко и млечни напитки – избирайте варианти с масленост до 3% и без добавена захар.



– избирайте варианти с масленост до 3% и без добавена захар. Месни продукти – проверявайте етикетите и се насочвайте към изделия с до 17 г мазнини и не повече от 1,27 г сол на 100 г. Това важи за шунка, бургери, колбаси и панирани продукти. Още повече, че в Lidl те се произвеждат без механично отделено месо, което е още една гаранция за качеството на продуктите.



– проверявайте етикетите и се насочвайте към изделия с до 17 г мазнини и не повече от 1,27 г сол на 100 г. Това важи за шунка, бургери, колбаси и панирани продукти. Още повече, че в Lidl те се произвеждат без механично отделено месо, което е още една гаранция за качеството на продуктите. Зърнени закуски – тук често се крие най-много добавена захар. По-добрият избор са закуски с до 12,5 г захари, до 17 г мазнини и до 1,27 г сол на 100 г.

Поглед към бъдещето

Амбицията на Lidl е не само да предлага здравословни продукти, но и да променя начина, по който децата и родителите взимат решения за тях.

Експерти по детско хранене подчертават, че подобни инициативи са ключови за създаване на трайни навици. Опаковката трябва да привлича вниманието на децата, само ако продуктът вътре е с гарантирано качество и балансиран състав, така децата се учат, че вкусното и забавното може да бъде и полезно. А родителите получават увереност, че правят правилен избор за здравето на своите деца.

