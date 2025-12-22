Как да се справим с напуканите устни. Топ трикове

Едно от най-неприятните неща през зимата е напуканите устни. Ниските температури, вятърът и сухият въздух в отопляемите помещения водят до изсушаване, лющене и болезнени напуквания. Добрата новина е, че с правилна грижа този проблем може да бъде овладян и предотвратен.

Защо устните се напукват по-често през зимата

Кожата на устните е много по-тънка от тази на останалата част на лицето и няма мастни жлези, които да я защитават. През зимата влагата се изпарява по-бързо, а честото облизване на устните допълнително ги изсушава. Комбинацията от студ навън и сух въздух на закрито създава идеални условия за напукване.

Хидратация отвътре и отвън

Достатъчният прием на вода е основа за здрава кожа, включително и за устните. Освен това е важно редовно да се използва балсам за устни с подхранващи съставки като пчелен восък, ший масло, кокосово масло или витамини A и E. Балсамът трябва да се нанася няколко пъти дневно, особено преди излизане навън.

Избягвайте вредните навици

Облизването или гризането на устните може временно да създаде усещане за овлажняване, но в действителност води до още по-голяма сухота. Слюнката се изпарява бързо и отнема естествената влага на кожата.

Нежно почистване и подхранване

При наличие на лющене е добре веднъж седмично да се прави много лек пилинг с мек продукт или домашна смес от захар и мед. След това задължително се нанася подхранващ балсам или маска за устни, за да се възстанови защитната бариера.

Защита от външните условия

През зимата е препоръчително устните да се защитават от вятъра и студа. Използвайте балсам с по-плътна текстура, а при силно слънце в планината – такъв със слънцезащитен фактор.

