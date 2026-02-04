Ядеш повече, а отслабваш: каква е тайната

Хората могат да отслабват, докато ядат повече храна, стига тя да е непреработена. Това показва ново изследване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Участниците, които са се хранили изцяло с непреработени храни, са изяждали 57% по-големи порции като обем, но са приемали средно с около 330 калории по-малко на ден в сравнение с хората, консумиращи ултрапреработени продукти.

Причината? Ултрапреработените храни объркват естествените сигнали на тялото за глад и ситост. При пълноценната храна организмът „разчита“ по-добре кога му стига.

„Когато хората имат достъп до непреработени храни, те интуитивно избират комбинация от удоволствие, хранителност и засищане – и въпреки това приемат по-малко енергия“, коментира водещият изследовател професор Джеф Брунстром.

Външни експерти потвърждават, че резултатите съвпадат с клиничната практика: повече обем, по-малко калории, по-дълго засищане. Изводът е прост и неудобен за индустрията – не броенето, а качеството на храната решава битката с килограмите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com