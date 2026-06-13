Извънредни новини за язовирите в страната
Има ли опасност?
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Има ли опасност?
Към момента няма неконтролируеми преливания
Качеството на храната решава битката с килограмите
За последните 5 години полезният обем в „Жребчево” и „Копринка” е най-нисък
Риболовците се вдигат
На други места в страната нивото се покачва
Нивото им е спаднало под 50 процента
Състоянието на язовирите, които НЕК стопанисва, е много добро. Това показват резултатите от последните проверки, обяви пред журналисти министърът на е...
Язовир „Кърджали" има достатъчно свободен обем, водата е на 7 м от преливния ръб, а на яз. „Студен кладенец" на 17 януари са били отворени две прелив...
Голяма част от реките в страната са с повишени нива и ще продължават да се повишават заради предстоящото снеготопене. Язовирите трябва да имат готовно...