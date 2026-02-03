Ето защо заспиваме толкова лесно на дивана, а не в леглото

Случвало ли ви се е да задремете на дивана, докато гледате телевизия, само за да се окажете напълно будни, щом се настаните в леглото? Не сте сами. Много хора се чудят защо сънят идва толкова лесно в хола, но сякаш изчезва веднага щом си легнат под завивките.

Учени и изследователи на съня са проучили този често срещан проблем и отговорът се крие в начина, по който мозъкът ни реагира на средата, навиците и натиска да заспим, съобщи Knowridge, предаде БГНЕС.

Една от основните причини е, че диванът създава усещане за непринуденост и релаксация. Когато сте на дивана и гледате телевизия или телефона си, мозъкът ви не мисли „време е за сън“. Обикновено сте отпуснати, не се опитвате прекалено да заспите и това всъщност помага. Учените наричат това „пасивна сънливост“ – когато заспивате без усилие.

За разлика от това, лягането в леглото често е свързано с усилие да заспите. Това може да доведе до т.нар. „тревожност за съня“, при която натискът да заспите всъщност ви държи будни. Може да започнете да се тревожите колко часа ще спите, особено ако ви предстои ранно ставане. Тези мисли могат да активират мозъка и да затруднят заспиването.

Спалнята също може да предизвиква стрес, ако често имате проблеми със заспиването там. Това се нарича „условно възбуждане“. С течение на времето мозъкът ви започва да свързва леглото с въртене, обръщане и фрустрация.

Така че дори когато сте уморени, влизането в спалнята може да доведе до бодрост, вместо до сънливост. От друга страна, диванът не е свързан с тези притеснения, така че се отпускате по-лесно.

Друга причина е свързана с осветлението и ритъма на тялото. На дивана светлините и телевизорът могат да ви помогнат да се отпуснете. Синята светлина от екраните може да забави заспиването при някои хора, но за други познатият фонов шум и приглушеното осветление сигнализират на тялото да се отпусне.

В спалнята изключването на светлините и лежането в тишина може да накара ума ви да започне да се развихря, особено ако сте склонни към прекалено мислене или тревожност.

Изследванията показват също, че навиците и рутината играят важна роля. Според Американската академия по медицина на съня, постоянната рутина преди лягане помага на мозъка да разпознае кога е време за сън.

Ако мозъкът ви не е обучен да се отпуска в леглото – може би защото използвате спалнята за работа, тревоги или телефона си – той може да не преминава лесно в режим на сън.

Още един фактор е нещо, наречено „налягане за съня“. Това е естественият импулс на тялото ви да заспи, който се натрупва, колкото по-дълго сте будни. Когато се отпускате на дивана късно през нощта, налягането за сън е високо. Ето защо може да заспите, дори ако телевизорът все още е включен.

Но когато станете, отидете до спалнята си, измиете зъбите си и се настаните в леглото, може да се почувствате по-будни, защото това малко движение е намалило налягането за сън точно толкова, че да затрудни заспиването.

За да подобрите съня си, изследователите на съня препоръчват да използвате спалнята си само за сън, да избягвате телефоните и работата в леглото и да създадете рутина за лягане, която ви успокоява. Ако успеете да пресъздадете отпуснатото усещане от дивана в леглото си – като се освободите от напрежението за сън и не се напрягате прекалено – може да ви е по-лесно да заспите там, където трябва.

