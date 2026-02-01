Диетолози посочиха кое авокадо е най-полезно

Зрелостта на авокадото всъщност влияе върху това как тялото ви го смила и абсорбира хранителните вещества

Повечето хора определят дали едно авокадо е готово за консумация с един прост тест - леко стискане. Ако плодът е твърд, се оставя да узрее, но ако е твърде мек, често се изхвърля. Оказва се обаче, че степента на зрялост на авокадото има значение не само за вкуса, но и за човешкото здраве, пише HuffPost.

Как узряването променя хранителния състав

В публикацията се обяснява, че зрелостта на авокадото всъщност влияе върху това как тялото го смила, как абсорбира хранителните вещества и как реагира метаболитно след консумацията му. С узряването на плода вътрешният му химичен състав се променя осезаемо - мазнините стават по-достъпни за организма, въглехидратите променят формата си, а нивата на антиоксиданти се покачват и спадат в различни етапи.

Лекари и диетолози предполагат, че тези промени могат да повлияят както на храносмилането, така и на реакцията на кръвната захар и усвояването на ключови хранителни вещества. Това означава, че полезните свойства на авокадото не са постоянни, а се изменят с узряването на плода - подобно на процесите, които се наблюдават и при бананите.

Ензими, мазнини и антиоксиданти

Диетологът Парт Бхавсар отбелязва, че с течение на времето ензимите разграждат клетъчните стени на плода, което улеснява усвояването на мазнините от организма. Това има пряко отражение и върху каротеноидите като лутеин и бета-каротин, чиято бионаличност се подобрява именно в среда, богата на мазнини.

От своя страна диетологът Синтара Брадли подчертава, че макар авокадото да остава богато на хранителни вещества през целия си жизнен цикъл, съотношението между мазнини, фибри и антиоксиданти се променя сравнително бързо, когато плодът наближи и премине пика на зреене.

Неузряло авокадо - трудно за организма

Ако авокадото все още не е узряло и остава твърдо, то е не само по-трудно за консумация, но и по-трудно за храносмилане. На този етап по-голямата част от нишестето все още не е преобразувано в по-здравословни форми, мазнините се усвояват по-трудно, а фибрите са по-твърди и по-агресивни за храносмилателната система.

Полуузряло авокадо - баланс между лекота и ползи

Когато авокадото започне да омеква, то става значително по-лесно за храносмилане. Твърдите нишестета започват да се разграждат, а здравословните мазнини, съдържащи се в плода, стават по-достъпни за усвояване от организма.

Диетологът Патрик Райън отбелязва, че едва узрелите авокадо са по-лесни за храносмилане от неузрелите и забавят освобождаването на захар в кръвния поток. Те съдържат и по-малко мазнини от напълно узрелите плодове, което може да бъде полезно за хора, които търсят здравословните ефекти на авокадото, без да увеличават калорийния си прием.

Напълно узряло авокадо - максимална усвояемост

В статията се подчертава, че напълно узрелите авокадо осигуряват на тялото най-голямото количество хранителни вещества, които организмът реално може да използва. Именно в този етап плодът се усвоява най-лесно и най-ефективно.

Според Райън зрелите авокадо подпомагат абсорбцията на антиоксиданти и мастноразтворими витамини, които имат ключова роля за здравето на сърцето, хормоналния баланс и намаляването на възпалителните процеси в организма.

Когато узряването премине своя пик

Важно е обаче да се знае, че след като авокадото достигне пикова зрялост, процесите на окисляване започват да влияят негативно върху хранителната му стойност. Появата на кафяви петна е сигнал, че полифенолите - вещества с потенциални ползи за здравето - започват да се разграждат и да преминават във ферментационни процеси.

„Покафеняването е знак, че полезните съединения се разпадат и плодът вече губи част от хранителната си стойност“, обяснява Парт Бхавсар.

