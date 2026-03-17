Ендокринолог посочи най-добрия вид кафе при проблеми със захарта

Кафето е една от най-популярните напитки в света, но за хората с преддиабет или диабет тип 2 начинът на консумация може да има значение. Според специалисти някои кафе напитки съдържат значително количество въглехидрати и захари, които влияят върху нивата на кръвната захар. Ендокринологът д-р Диша Наранг обяснява, че изборът на правилния вид кафе е важен за поддържането на стабилен метаболитен баланс. Тя подчертава, че дори малки добавки в напитката могат да променят ефекта й върху организма.

Черното кафе и контролът на кръвната захар

Според д-р Наранг най-подходящият вариант за хората, които следят нивата на кръвната си захар, е обикновеното черно кафе. То не съдържа добавена захар, млечни продукти или други съставки, които увеличават количеството въглехидрати.

Проучване от 2025 г. показва, че хората, които редовно пият черно кафе, имат по-нисък риск от развитие на диабет тип 2.

Лекарката предупреждава, че много популярни кафе напитки могат да съдържат значително количество въглехидрати. „Някои специални кафе напитки могат да съдържат между 30 и 50 грама въглехидрати, което понякога се равнява на пълноценно хранене“, казва тя.

По думите й големите напитки с мляко често съдържат няколко източника на добавена захар, които могат значително да повишат нивата на кръвната захар.

Как млякото и сметаната влияят върху напитката

Дори малки количества мляко в кафето могат да окажат влияние върху метаболизма на захарта. Млякото съдържа лактоза - естествена форма на захар.

„Въпреки че е естествена, лактозата все пак може да доведе до повишаване на нивата на кръвната захар“, обяснява д-р Наранг.

За някои хора този ефект може да бъде незначителен. При хората с преддиабет или диабет тип 2 обаче подобни добавки трябва да се използват внимателно.

Специалистът предупреждава също, че много заместители на сметаната могат да съдържат добавени мазнини и захари, които също влияят върху метаболизма.

Какво трябва да знаете за подсладителите

Някои изкуствени подсладители, включително стевия, не водят до директен скок на кръвната захар. Въпреки това д-р Наранг отбелязва, че те могат да имат други ефекти върху организма.

Според нея тези подсладители могат да окажат влияние върху чревната микрофлора и върху начина, по който организмът регулира апетита.

Това понякога може да доведе до желание за по-сладки храни по-късно през деня.

В сравнение с подсладените напитки, черното кафе е значително по-нискокалорично. Една чаша съдържа приблизително пет калории.

Лекарката предупреждава, че напитките с добавена захар могат да повишат нивата на кръвната захар и да насърчат развитието на инсулинова резистентност. Това от своя страна може да доведе до покачване на теглото и да повлияе негативно върху дългосрочното сърдечно-съдово здраве.

Влиянието на кофеина върху организма

Според специалистите самият кофеин също може да има влияние върху нивата на кръвната захар при някои хора.

„При много пациенти кофеинът, дори когато идва от черно кафе, може да предизвика временно повишаване на кръвната захар“, казва д-р Наранг.

Изследване, публикувано през 2020 г. в научното списание Nutrients, също предполага възможна връзка между кофеина и инсулиновата резистентност.

Какво да направите, ако не харесвате черно кафе

За хората, които не обичат вкуса на чистото кафе, специалистите препоръчват по-леки алтернативи вместо добавяне на захар или сиропи.

Един от вариантите е използването на подправки като канела, която може леко да подслади напитката, без да предизвиква рязко покачване на кръвната захар.

Освен това експертите посочват, че балансираната диета, богата на протеини, може да помогне за по-добър контрол на колебанията в нивата на кръвната захар, които понякога се появяват след прием на кофеинови напитки.

