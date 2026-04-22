Посочиха идеалното количество кафе за намаляване на стреса

Кафето често се свързва с нервност и напрежение, но нови данни показват, че при правилна консумация то може да има и обратен ефект. Проучване, цитирано от VerywellHealth и публикувано в Journal of Affective Disorders, насочва вниманието към умереното пиене като най-важен фактор за психичното здраве.

Колко кафе е полезно

Според изследването най-благоприятен ефект се наблюдава при консумация на около две до три чаши дневно. Именно в този диапазон се отчита най-нисък риск от разстройства на настроението и стреса, включително депресия и тревожност.

Отклонението от тази „златна среда“ обаче води до по-слаби резултати. При по-нисък прием не се наблюдават съществени ползи за психичното здраве, а при повече от три чаши ефектът се изравнява и дори може да се обърне, като се увеличават тревожността и проблемите със съня.

Какво показват резултатите

Изследването отчита, че генетичните различия в метаболизма на кофеина не променят съществено крайните резултати. Наблюдавани са обаче известни разлики между половете, като при мъжете защитният ефект изглежда малко по-изразен.

Любопитно е, че сходни резултати се наблюдават при различните видове кафе, включително и при безкофеиновото. Това насочва към извода, че ползите може да се дължат не само на кофеина, а и на други съставки като антиоксиданти и биоактивни вещества.

Защо не бива да се разчита сляпо на изследването

Специалистите предупреждават, че резултатите трябва да се тълкуват внимателно. Диетологът Лусиана Соарес посочва, че проучването е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка между кафето и подобреното психично състояние.

„Консумацията на кафе може също да отразява определен начин на живот, тъй като обикновено включва структура, рутина и социално взаимодействие“, обяснява тя. Освен това участниците сами са докладвали колко кафе пият, което може да доведе до неточности.

Липсват и детайли за начина на приготвяне на напитката, както и за добавките като мляко, захар или сметана. Не е отчетено и кога през деня се консумира кафето - фактор, който може да влияе сериозно върху качеството на съня.

Кафето като част от балансиран начин на живот

Експертите подчертават, че кафето може да бъде част от здравословен режим, но не бива да се възприема като средство за лечение. То не може да замени терапията при депресия или тревожност и няма да доведе до незабавно подобрение на състоянието.

В крайна сметка ефектът зависи от баланса - както в количеството, така и в начина на живот, с който се съчетава ежедневната чаша кафе.

