Как кафето влияе на костите на жените? Изненадващо откритие
Учени сравнили ефектите на кафето и чая върху костната тъкан
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Учени сравнили ефектите на кафето и чая върху костната тъкан
Промяната може да се усети в енергията, концентрацията, храносмилането и дори да се види по цвета на урината
Анджелина отдавна се опитваше да предупреди околните
Актьорът се отказа от алкохола през 2016 г.
Качеството на водата влияе върху здравето, домакинските уреди, цвета на изпраното пране, честотата на почистване на душовете и др.
Пет популярни напитки предлагат различна сила и продължителност на ободряващия ефект
Резултатите са сходни за различните видове кафе, включително безкофеиновото
Специалистката тества популярния мит и отчете ефектите върху организма
Честно си отговорете дали наистина обичате кафето или това е наложен от някого навик
Дехидратацията може да доведе както до високо, така и до ниско кръвно налягане
Има добра новина за тези, които обичат кафето и се стараят да поддържат водния баланс в тялото
Експертите по хранене съветват да не се пият кофеинови напитки след 14:00 часа
Хората, които редовно пият кафе, развиват толерантност към ефектите на кофеина
Учените разкриват как моментът на първата глътка влияе на съня, енергията и стомаха
Едно от обясненията се крие в естественото им любопитство
Въпреки ползите си, тази напитка не е подходяща за всеки
Влиянието може да го има, но по различни начини
Спирането на кофеина ще има както положителни, така и отрицателни ефекти върху здравето
Препоръчва се спиране на консумацията на кофеин поне осем часа преди лягане
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