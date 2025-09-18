Влияе ли кафето на здравето на кожата? Отговора от експерти

Все повече изследвания сочат

силна връзка между консумацията на кофеин, здравето на кожата и процеса на биологично стареене.

Сайтът Health разговаря с експерти по дерматология и хранене, и анализира изследвания, за да разбере какво всъщност казва науката за това как кофеинът влияе върху стареенето, както отвътре, така и отвън.

Кофеинът и здравето на кожата

Изследванията показват, че кофеинът може да повлияе на здравето на кожата по редица начини.

Производство на колаген

С напредване на възрастта нивата на колаген естествено намаляват, но изследванията показват, че екстрактът от кафе може да помогне за повишаване на нивата на колаген в кожата.

Дехидратация и еластичност на кожата

Ключът е да консумирате кофеин умерено. „Високите нива на кофеин могат да доведат до дехидратация на тялото и следователно до дехидратация на кожата отвътре навън“, обяснява дерматологът Антъни М. Роси.

Едно проучване установи, че екстрактът от кафеена пулпа значително подобрява еластичността, хидратацията, блясъка и текстурата на кожата.

Други проучвания също показват благоприятни ефекти на екстракта от кафе върху еластичността и хидратацията на кожата, което се дължи на съдържанието на полифеноли в кафето.

Възпаление

Ниските до умерени количества кофеин могат да бъдат особено полезни в борбата с възпалението.

„Малко кофеин е нещо добро, особено ако е в кафето или чая, тъй като тези напитки съдържат антиоксиданти и полифеноли, които могат да помогнат за намаляване на възпалението и да предпазят кожата от оксидативен стрес, който допринася за стареенето“, каза диетологът Деби Петитпейн.

Какво казва науката за кофеина и биологичното стареене

Изследователите отбелязват, че умерената консумация на кофеин е свързана със значителни ползи за забавяне на биологичното стареене.

Учените са открили, че кофеинът може да подобри възстановяването на ДНК и клетъчните реакции на стрес, което потенциално би могло да забави процеса на стареене.

Наистина ли кафето е полезно за вас?

Кафето е полезно за здравето, но само ако се консумира умерено. Прекомерната консумация на кофеин е вредна за кожата и здравето. Освен това прекаляването с кофеин може да доведе до учестен пулс, тревожност, проблеми със съня, храносмилателни нарушения и високо кръвно налягане.

Поддържайте здравословен прием на кофеин - около две до три чаши кафе от по 350 мл.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com