Сутрешно кафе и лекарства? Фармацевт обясни комбинацията

Много хора започват деня си с ободряваща чаша кафе. Въпреки това, както пише Дийпа Камдар, старши преподавател по фармацевтична практика в университета Кингстън, в статия за „Индипендънт“, сутрешното кафе може да взаимодейства с определени лекарства.

Той отбелязва, че кофеинът не само влияе на настроението и повишава енергията, но и пречи на ефективността на лекарствата за настинка и антидепресантите. Също така увеличава риска от странични ефекти. Експертът подробно описва взаимодействията на кофеина с пет често срещани класа лекарства.

Ефектът на кафето върху лекарствата за настинка и грип

Кофеинът е стимулант, което означава, че ускорява действието на централната нервна система. Псевдоефедринът, деконгестант, който се среща в лекарствата за настинка и грип, също е стимулант. Когато се използват заедно, ефектите могат да се засилят, което води до тремор или тревожност, главоболие, учестен пулс и безсъние.

Стимулиращият ефект е проблем и при комбинирането на кофеин с лекарства за ADHD, като амфетамини, или лекарства за астма, като теофилин, който има подобна химическа структура на кофеина. Едновременната им употреба може да увеличи риска от странични ефекти, като учестен пулс и нарушения на съня.

Лекарства за щитовидната жлеза

Левотироксинът, стандартното лечение за понижена функция на щитовидната жлеза, е много чувствителен към времето на прием и сутрешното кафе може да повлияе. Проучванията показват, че пиенето на кафе твърде скоро след прием на левотироксин може да намали абсорбцията му с до 50 процента.

Кофеинът ускорява чревната подвижност, което намалява времето, необходимо за абсорбиране на лекарството. Той може също така да се свърже с лекарството в стомаха, възпрепятствайки неговото усвояване. Тези ефекти намаляват бионаличността на лекарството, което означава, че по-малко от него достига до кръвния поток, където е необходимо. Това взаимодействие е по-често срещано при таблетните форми на левотироксин и по-малко вероятно при течните лекарствени форми.

Същото правило за дозиране важи и за клас лекарства за остеопороза, наречени бифосфонати, включително алендронат и ризедронат, които също изискват прием на празен стомах и приблизително 30 до 60 минути преди хранене или пиене.

Кафе с антидепресанти и други антипсихотични лекарства

Взаимодействието между кофеина и лекарствата за психично здраве може да бъде сложно. Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), като сертралин и циталопрам, са антидепресанти, широко използвани в съвременната медицина за лечение на депресия, тревожност и други психични разстройства. Лабораторни изследвания показват, че кофеинът може да се свърже с тези лекарства в стомаха, намалявайки тяхното усвояване и потенциално ги правейки по-малко ефективни.

Болкоуспокояващи

Някои обезболяващи без рецепта съдържат аспирин или парацетамол, както и кофеин. Кафето може да ускори усвояването на тези лекарства, като ускори изпразването на стомаха и направи стомаха по-киселинен, което подобрява усвояването на някои лекарства, като например аспирин.

Въпреки че това може да помогне на болкоуспокояващите да действат по-бързо, то може също да увеличи риска от странични ефекти като стомашно дразнене или кървене, особено когато се комбинира с други източници на кофеин. Въпреки че не са съобщени сериозни случаи, все пак се препоръчва повишено внимание.

Лекарства за сърце

Кофеинът може временно да повиши кръвното налягане и сърдечната честота, обикновено с продължителност от три до четири часа след консумация. За хора, приемащи лекарства за кръвно налягане или лекарства, които контролират нарушения на сърдечния ритъм (аритмии), това може да противодейства на желания ефект на лекарствата.

Това не означава, че хората със сърдечни заболявания трябва напълно да избягват кафето, но трябва да следят как то влияе на симптомите им и, ако е необходимо, да обмислят ограничаване на приема му или преминаване към безкофеиново кафе.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com