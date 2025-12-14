Ето кое лакомство удължава живота

Според проучване, публикувано в списание Aging, теоброминът, компонент на тъмния шоколад, забавя биологичното стареене.

Учени от Кингс Колидж Лондон анализирали данни от повече от 1600 души от две европейски кохорти. Те установили, че тези с по-високи нива на теобромин в кръвта имат по-ниска биологична възраст от хронологичната си възраст.

Биологичното стареене беше оценено по два показателя:

ДНК метилиране (промени в генома, които намаляват активността или напълно „изключват“ ген);

Дължината на теломерите - защитните капачки в краищата на хромозомите, които се скъсяват с възрастта.

Изследователите предполагат, че по този начин теоброминът регулира генната функция, като по този начин влияе върху процеса на стареене.

Авторите подчертават, че тези резултати не означават, че хората трябва да ядат повече шоколад (той е с високо съдържание на захар и мазнини). Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи как точно теоброминът забавя стареенето и какво количество шоколад е достатъчно, пише zdrave.to.

