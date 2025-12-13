Чудодейно хапче ли е магнезият

Магнезият се превърна в истинска звезда за здравето. Хиляди хора го приемат, вярвайки, че магнезиевите хапчета помагат за облекчаване на стреса, подобряване на съня и здравето, стават по-стройни и дори малко по-щастливи. А в социалните мрежи хиляди харесвания се събират в коментарите към видеоклипове на хора, които спокойно реагират на проблеми като „Колко магнезий приемат?“. Славата на този чудотворен минерал е толкова голяма, че само за няколко години около него се е изградила истинска бизнес империя, състояща се от производители, диетолози, блогъри и маркетолози. Доколко оправдана е популярността на магнезия, какъв е проблемът с усвояването му и кой категорично трябва да избягва приема му"

Магнезиева таблетка срещу всички

Трудно е да се надцени ролята на магнезия: този минерал е жизненоважен за нормалното функциониране на организма. Подобно на диспечер, който едновременно поддържа функционирането на няколко системи, магнезият участва в огромен брой процеси. Той играе роля във функционирането на нервната и ендокринната системи, сърцето и всички други мускули и кости. Той също така влияе върху метаболизма и нивата на кръвната захар. Магнезият участва в производството на протеини и регулира нивата на калций, витамин D, мед, цинк и калий в организма.

Но не затова магнезият придоби популярност. Той придоби слава, когато потребителите на социалните мрежи внезапно решиха, че облекчава стреса и подобрява съня. Всичко започна със знаменитости. Моделите Бела Хадид и Кортни Кардашиян , както и други холивудски красавици, уверено заявиха, че не могат да си представят живота без магнезий. Блогърите последваха примера им. В социалните мрежи двайсетгодишни хора се надпреварваха помежду си да твърдят, че притесненията им са изчезнали веднага щом са започнали да приемат магнезиеви добавки, пише "Лента ру".

Магнезият наистина ли помага за успокояване?

Въпреки че магнезиевите добавки са станали популярни именно заради успокояващия си ефект, това свойство остава недоказано в продължение на много години. Скептиците откриват множество недостатъци в изследванията, които го подкрепят: някои използват съмнителни системи за оценяване, докато други не успяват да създадат контролна група, за да определят дали добавката е наистина ефективна или е просто плацебо ефект.

Ревматологът от Медицинския факултет на Харвард Робърт Х. Шмерлинг подчертава , че успокояващият ефект на магнезиевите добавки е само един пример за съмнителните свойства на магнезия. Той отбелязва, че на добавките с този минерал се приписва и борбата с никотиновата зависимост, менструалните спазми, мигрената и дори деменцията.

Въпреки това, нито едно от тези твърдения не е доказано, предупреди ученият. „Този ​​обширен и постоянно разширяващ се списък с предполагаеми ползи е една от причините за нарастващата популярност на магнезиевите добавки“, отбеляза Шмерлинг.

Учените са единодушни само по едно нещо: магнезият наистина помага за неутрализирането на хормоните на стреса, но по време на този процес запасите на тялото от веществото се изчерпват.

„По време на стрес магнезият наистина се използва по-интензивно. Но здравото тяло е интелигентна система. По време на краткотраен стрес то активира механизми за саморегулация: увеличава усвояването на магнезий от храната и черпи от вътрешни резерви“, обясняват експерти.

Освен това, можете да си набавите значителна доза магнезий от най-леснодостъпните храни. Те включват предимно зеленчуци, листни зеленчуци, ядки, семена и бобови растения. Този минерал се съдържа също в шоколада и рибата. Според Робърт Х. Шмерлинг, 30 грама тиквени семки, порция спанак и един банан са достатъчни, за да осигурят на възрастен половината от дневната нужда.

Жените се нуждаят от около 320 милиграма магнезий на ден, мъжете - от около 420

Скални подчерта, че здравите хора с нормален хранителен режим не трябва да приемат магнезий само като превантивна мярка, тъй като това крие риск от предозиране. Предозирането може да доведе до потискане на нервната система, опасно понижаване на кръвното налягане и стомашно-чревни проблеми. Освен това, високите дози магнезий могат да причинят усложнения по време на бременност. Има и изолирани случаи на предозиране с магнезий, водещо до смърт.

Очевидно е, че приемът на магнезий е необходим, ако имате дефицит. Той може да се открие с кръвен тест, но тъй като минералът е концентриран предимно в костите, резултатите от кръвните изследвания често са неинформативни. Някои симптоми също могат да предполагат дефицит.

Диетологът Британи Мишелс определи мускулните болки и тревожността като най-честите прояви на магнезиев дефицит. Тя обаче уточни, че същите тези симптоми могат да бъдат причинени от много други причини, като например обикновена дехидратация. Ето защо, преди да си поставите самодиагностика и да се втурнете към магазина за магнезиеви добавки, тя препоръча консултация с лекар.

Скални добави, че вероятността от дефицит на магнезий се увеличава, ако човек е подложен на хроничен стрес и пренапрежение. Минералът може да бъде възпрепятстван и от излишък на калций или тежки метали като олово и кадмий. Недостигът може да бъде предизвикан и от строги диети, гладуване, злоупотреба с алкохол, лаксативи и диуретици.

Друга причина за прием на магнезий може да бъде тежък шок, който оставя човек неспособен да се възстанови. В този случай обаче е важно да се помнят разумни ограничения.

Ето едно ръководство за спешни ситуации: ако след силен спор или шок треперите в продължение на няколко минути и не можете да се успокоите, можете да вземете двойна доза магнезий като превантивна мярка. След това продължете да го приемате още няколко дни, за да облекчите състоянието. Но това е еднократна мярка, а не системна.

Следователно, повечето хора не се нуждаят от магнезиеви добавки. Те могат да осигурят временна подкрепа по време на криза или при силен стрес, но няма да спасят физическото и емоционалното здраве. В този случай най-ефективните мерки остават простите правила на здравословния начин на живот: разнообразно хранене, добър сън и редовна физическа активност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com