Всичко за Мускули

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Загадката: Кой е този певец?

Загадката: Кой е този певец?

Леле! Този певец имал яки мускули. Не е трудно да ги направи, тъй като песните му предполагат бесни латино танци и той се раздава по сцената. Напослед...

16 януари | 17:30
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Доларът помпа мускули

Доларът помпа мускули

Икономическите новини от САЩ са добри, инвеститорите се надяват ФЕД да вдигне лихвите през декември Петролът, златото, среброто и акциите на "Фолксва...

08 ноември | 22:10
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